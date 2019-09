A Carmagnola prosegue la Fiera del Peperone: tutti gli eventi di oggi

Fino all’8 settembre 2019 si svolge la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”.

In un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di cui 100 alimentari, i visitatori troveranno anche una grandissima proposta di spettacoli, tutti gratuiti ad eccezione dei due eventi de Il Foro Festival, manifestazione che propone concerti di rilevo in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia.

Di seguito il programma di LUNEDI' 2 SETTEMBRE (18 - 24)

● ore 18.00 Accademia San Filippo– Degustazione con i Maestri del Gusto di Torino e provincia. Aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche del territorio e con i vini del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Freisa di Chieri e Vini delle Colline Torinesi. Conduce Paolo Massobrio.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera. “Gran Serata del fritto misto alla piemontese” a cura del Ristorante La Cucina Piemontese (Via Umberto I, 15 -Vigone). Prenotazione obbligatoria ai numeri 380.3264631 – 380.7102328 entro il 30 agosto – Costo €. 29,00 p.p.

● ore 20.45 Piazza S.Agostino – “Le interviste di TINTO: dimmi cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei”

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bimbi in Fiera - Pepper Magic show – “La principessa Rosalina” con Stregatocacolor

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 – Esibizioni degli allievi dell’Accademia del Comico con la partecipazione di Cristiana Maffucci, Claudio Zucca e Gianpiero Perone.

● ore 21.00 – Stasera si Balla. In Piazza Manzoni e Piazza Bobba show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club e in piazza Antichi Bastioni Musica Caraibica

● ore 21.00 – Chiesa di San Rocco – Concerto Aperitivo con i musicisti “Multimedia Universal Orchestra”. A cura dell’associazione Tirovi Umoto Research

● ore 21:30 Piazza S.Agostino – ROBY FACCHINETTI canta i Pooh

● ore 22.00 – Chiesa di San Rocco - Concerto di archi con i giovami della “Multimedia Universal Orchestra”. A cura dell’associazione Tirovi Umoto Research

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.fieradelpeperone.it e la pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/fiera.peperone/, oltre al programma http://www.sagrapeperone.it/wp-content/uploads/2019/08/Com-Carmagnola-FIERA-2019-STAMPA-BASSA.pdf