A Giaveno il 15 settembre 8° edizione del raduno di Fiat 500 storiche

Domenica 15 settembre la città di Giaveno accoglierà la 8ª edizione dell'ormai tradizionale raduno di Fiat 500 storiche (quelle prodotte dal 1957 al 1977).



La manifestazione è organizzata dal Coordinamento della Valle di Susa del Fiat 500 Club Italia. I partecipanti alla manifestazione, a bordo delle piccole bicilindriche, andranno alla scoperta di quest'angolo di Piemonte, con i suoi paesaggi, le sue aziende ed i suoi sapori.



Dalle 8,30 alle 10,30 gli equipaggi si ritroveranno in Piazza Molines a Giaveno per l’iscrizione. I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà offerto loro il caffè presso l'Ostu Wine Bar e sarà scattata la foto a ricordo dell'evento.



Alle 11 è prevista la partenza per il tour, che toccherà le seguenti località: Avigliana, Trana con una prima sosta al Giardino Botanico Rea in Frazione San Bernardino di Trana e un'ulteriore sosta presso l' Azienda Agricola Ostorero per la consegna di un omaggio floreale.



Si proseguirà poi sino ai 1300 mt. di Alpe Colombino all'Aquila di Giaveno per l'aperitivo e il successivo pranzo al Ristorante Aquila al Villaggio Alpe Colombino, 1.



La manifestazione si concluderà con il rientro in Piazza Molines e le premiazioni alla presenza della autorità (ore 16,30-17).