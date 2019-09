L'appuntamento è previsto per domani, martedì 3 settembre alle ore 18, a Torino presso L'Arteficio di via Bligny, 18. Domani a Torino il congresso annuale del gruppo +Europa.

In occasione della convocazione dell'evento, il Coordinatore del gruppo Igor Boni ha dichiarato: "Dopo un anno politico intenso, che ci ha visti affrontare molte sfide tra cui quelle del primo congresso nazionale di +Europa, delle elezioni regionali piemontesi ed europee, è giunto il momento di rilanciare la nostra attività politica attraverso un'ampia assemblea annuale del Gruppo +Europa Torino. Dopo quasi un anno dalla nascita del Gruppo che ho avuto l'onore di coordinare non mi ricandiderò a ricoprire nuovamente il ruolo di Coordinatore; non per questo farò mancare il mio impegno per +Europa e il gruppo torinese".

"In questi 11 mesi siamo stati protagonisti delle battaglie a sostegno del SI al TAV, di un rilancio della Città di Torino con una visione che ormai manca da alcuni anni, per un Piemonte e una Città di dimensione europea, per lotte ambientaliste laiche e liberali e per una nuova stagione di diritti, libertà e responsabilità. Ogni giorno ci rendiamo conto che per conquistare un futuro di pace serve più Europa e non meno Europa come chiedono sovranisti, demagoghi e populisti di varia natura e origine".