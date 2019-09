Governo M5S-Pd, Cirio: "Cosa direbbe Einaudi del voto su Rousseau?"

“Temo che questo governo andrà in porto perché nasce per salvare i posti ai parlamentari, che non vogliono andare a casa, Gli ultimi scogli non sono le discussioni sull’aumento dell’Iva, sulla flat tax, sulla Gronda o Tav, ma come si voterà sulla piattaforma Rousseau. Cosa direbbe Einaudi?”. E’ questo l’interrogativo critico sollevato dal Presidente della Regione Alberto Cirio ai microfoni di RaiNews sul nuovo esecutivo Pd-M5S, in collegamento dal consiglio comunale di Dogliani nel Cuneese. "Qui - ha ricordato il governatore - dove si era seduto il primo Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi”.

Ieri sul Blog delle Stelle è stato annunciato che il martedì 3 settembre gli iscritti alla piattaforma Rousseau potranno decidere se "il MoVimento 5 Stelle debba far partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte".