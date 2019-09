Pasto da casa in mensa, Di Martino: "Certa che le scuole daranno risposte"

Spetta alle scuole e al MIUR decidere se far mangiare il pasto domestico in mensa. E’ questa in sintesi la replica dell’assessore comunale all’Istruzione Antonietta Di Martino al Comitato Caro Mensa che questa mattina, con un post su Facebook, aveva annunciato di voler rompere con "la collaborazione con le scuole che osteggiano il pasto da casa", puntando anche il dito contro la Città.

“Il Comune -spiega Di Martino - non può sovrapporsi all’Amministrazione scolastica e ritiene corretto non assumere una posizione di parte”. Compito del Comune è “da un lato il rilancio e miglioramento della refezione scolastica, già avviato con varie iniziative tra cui la riduzione della quota fissa del costo del servizio, e dall’altro la necessità d’interfacciarsi con le dirigenze per gli obblighi stabiliti dalla ASL inerenti la gestione del refettorio, nel caso in cui venga accettato il pasto domestico”.

L'assessore si dice certa “che le scuole si stanno già attivando per dare una risposta esauriente, nel solco dei principi di legittimità dell’azione amministrativa, al termine di un procedimento che comunque richiede diverso tempo, va condotto con una serena riflessione, senza pressioni o ritorsioni".

“Se l’Ufficio Scolastico Regionale vorrà riattivare l’Osservatorio per la corretta fruizione dei pasti a scuola, o creare un tavolo di confronto con le famiglie ed invitare il Comune di Torino a partecipare, noi risponderemo positivamente, sempre nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, così come rispondiamo alle richieste di chiarimento scritte e d’incontro alle famiglie che ce lo chiedono qualunque sia la loro posizione” conclude Di Martino.