Domani a Pinerolo gli architetti vincitori racconteranno la nuova piazza Roma

Domani sera, alle 21, i pinerolesi potranno sentirsi raccontare e vedere il futuro assetto della nuova piazza Roma. Nella medesima piazza il Comune ha organizzato una serata per presentare il progetto vincente al concorso promosso con l’Ordine degli architetti, assieme al secondo e terzo classificato. Fino all’8 settembre saranno esposti tutti i progetti partecipanti, che sono stati ben 87, e hanno ripensato la tettoia del “mercato delle cavagne” in modi diversi. A spuntarla tra tutti è stata la tettoia che segue le linee del Monviso e delle montagne che circondano Pinerolo: a disegnarla sono stati i giovani architetti Stefano Martoglio (Giaveno) e Nicolò Orsini (Torino), che hanno lo studio Smno in zona Gran Madre a Torino.