Il cantautore piemontese Andrea Giraudo insignito del premio “Andrea chi?” suonerà al Diavolo Rosso

Grande successo personale per il cantautore piemontese Andrea Giraudo che è stato insignito del premio “Andrea chi?” durante l’edizione 2019 del Radio Alba Festival.

Grazie al prezioso riconoscimento, Andrea sarà opsite al prestigioso “Diavolo Rosso” con una intera serata dedciata allo “Stare Bene Tour”. Il Diavolo Rosso è un' associazione che offre spettacolo, arti e cultura destinando gli utili a nuove attività e a progetti di solidarietà locali e internazionali e potervisi esibire è un importantissimo traguardo per i cantautori.

La data del concerto è già stata fissata: il 24 novembre, una serata da non perdere per ascoltare dal vivo la musica e la voce del cantautore piemontese e un successo che continua per il suo album uscito il 18 gennaio 2019: “la musica unisce, perché cancella differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti semplici” afferma il cantautore.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

