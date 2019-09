Marcello Serramenti alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola [VIDEO]

Azienda a conduzione familiare, nata nel 1991 a Carignano, Marcello Serramenti è specializzata nella produzione e installazione di finestre, infissi e serramenti in PVC o alluminio, porte blindate, porte per interni, tende da sole, tapparelle, gelosie, zanzariere e varie tipologie di portoni per garage.

E' presente anche quest'anno alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, con uno speciale contest dedicato a tutti i visitatori.

Per informazioni:

MARCELLO SERRAMENTI

Via Aldo Cagliero, 35

10041 Carignano (TO)

Telefono 011 96.99.764

Fax 011 96.95.700

www.marcelloserramenti.it