Tablet per bambini: come scegliere quello giusto in base all'età

Il tablet è un dispositivo che al giorno d'oggi è sempre più diffuso ed utilizzato. Se fino a qualche tempo fa però esisteva esclusivamente per gli adulti in una versione decisamente tecnologica, oggi le cose sono cambiate e visto il crescente interesse per questo genere di strumenti sono stati creati dei modelli appositamente pensati per i più piccoli. Immaginare un bambino con un tablet in mano può essere per molti genitori uno shock, eppure non c'è molto da fare: dobbiamo adattarci ai tempi moderni e rassegnarci al fatto che le cose sono cambiate. Privare un bambino del tablet non è giusto, però è fondamentale scegliere un modello che sia adatto alla sua età. Fortunatamente sul mercato ne possiamo trovare moltissimi e in questa classifica tab bambini di Tindaro Battaglia potete trovare tutti i modelli più consigliati.

Oggi noi ci limiteremo a darvi alcune indicazioni sulle varie tipologie di tablet per bambini, in modo da capire quali siano le più adatte in base all'età di vostro figlio.

Tablet per bambini in età prescolare

Dare un tablet nelle mani di un bambino molto piccolo, di età inferiore ai 6 anni, potrebbe sembrare strano o addirittura dannoso per lui. In realtà basta scegliere il modello giusto per l’età del piccolo: ce ne sono alcuni che sono pensati appositamente per i bimbi dai 3 ai 5 anni e che presentano delle caratteristiche specifiche. I tablet per i più piccoli sono solitamente dotati di un guscio protettivo, un bumper di gomma che ha una duplice funzione perché protegge sia il dispositivo in caso di cadute accidentali sia il bimbo dagli spigoli vivi. Oltre a questo però bisogna prestare attenzione anche software ed hardware. È importante che un tablet per bimbi piccoli abbia un ottimo sistema di parental control già installato in modo da mettere al riparo chi lo utilizza da tutti i rischi della rete. In sostanza questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati dai genitori: sono loro che scaricano le applicazioni e che le installano mentre il bambino non può fare praticamente nulla se non utilizzarle.

Tablet per bambini in età scolare

I tablet per bambini più grandicelli e quindi dai 6 anni in su sono molto simili nell’aspetto a quelli per i più piccoli ma presentano alcune differenze importanti specialmente per quanto riguarda la loro usabilità. Un bambino che frequenta le scuole elementari inizia a studiare per la prima volta, potrebbe avere bisogno di fare ricerche e nel tablet trova uno strumento che lo aiuta nel processo di apprendimento. Il sistema di parental control deve sempre essere presente, anche in questi casi, perché purtroppo i rischi della rete sono sempre più evidenti. Tuttavia, i tablet pensati apposta per i bambini in età scolare consentono loro di spaziare maggiormente e si rivelano dei veri e propri strumenti di apprendimento. A ben vedere quindi questi dispositivi possono tornare utilissimi agli scolari, sempre a patto che i genitori si preoccupino di controllare quello che viene fatto. Grazie al parental control comunque i rischi sono minimizzati e già questo è un aspetto rassicurante.