I Queenmania a Carmagnola per un grande tributo ai Queen

Dal 30 agosto si sta svolgendo la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”, una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, che ogni anno propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici con esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. In un’area espositiva di 14.000 mq, con 8 piazze dedicate di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e più di 200 espositori viene presentato un ricchissimo cartellone di eventi e iniziative.

La manifestazione sta avendo un enorme successo di pubblico con la stima di oltre 120.000 visitatori sino alla giornata di lunedì 2 settembre compresa.

Nell’Accademia San Filippo, il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della kermesse allestita all’interno della omonima chiesa ubicata in Piazza Manzoni, ci saranno degustazioni guidate e percorsi didattici e sensoriali organizzati con il sostegno della Camera di commercio di Torino e il coinvolgimento dei Maestri del Gusto di Torino e provincia, dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio, di ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, del Banco Alimentare del Piemonte e del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Freisa di Chieri e dei Vini delle Colline Torinesi.

Una delle novità dell’edizione risiede nel Villaggio del Peperone e del Territorio, una nuova iniziativa dedicata all’agricoltura del territorio e ideata dalla giornalista Renata Cantamessa – volto del programma “Parola di Pollice Verde” di Rete4 - con il coinvolgimento di molte realtà del settore all’interno e all’esterno del Salone Agroalimentare di Piazza Italia. Un progetto di agricoltura da vivere a 360° con street-food agricoli e le proposte #peperoneambassador con giochi sensoriali, aperitivi musicali e open-dance che coinvolgono vivacemente i visitatori.

Come sempre ci sono tanti eventi e spettacoli gratuiti.





Mercoledì 4 settembre ci sarà un grande tributo ai Queen con i QueenMania, la più celebre Queen Tribute Band d’Europa che farà rivivere il mito di Freddie Mercury in un imperdibile spettacolo, introdotto dalla voce narrante di Enrico Ruggeri, che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. I QueenMania sono stati la prima tribute band dei Queen a suonare in Inghilterra dove vengono presentati come “The European number one tribute to Queen”.





Gli amanti della MUSICA CLASSICA trovano ogni giorno le proposte dell'associazione Tirovi Umoto Research e del suo direttore Vittorio Muò, con i progetti "Campus di Note" e "Multimedia Universal Orchestra" che coinvolgono numerosi giovani musicisti, italiani e stranieri.

Mercoledì alle 22 nell’Accademia San Filippo è in programma un grande concerto con 50 elementi.





In piazza Raineri c’è l’AREA CABARET, proposta n collaborazione con lo storico locale torinese Cab41 e con T.R.S. Radio, che propone ogni sera alle ore 21 spettacoli con volti più o meno noti al grande pubblico, mercoledì con Roberto Russo e Stefano Gorno





Per i più piccoli e per le famiglie viene proposto BIMBI IN FIERA in ampi spazi allestiti nei Giardini Unità d’Italia, con intrattenimento e animazione del “villaggio indiano” con i bellissimi animali di Natural Farm e con il palco Pepper Magic Show che propone spettacoli ogni giorno alle 21 per tutta la famiglia.





In Piazza dei Bastioni c’è anche Mondo Latino, il nuovo punto di ristorazione ed animazione legato alla cultura iberica e latino-americana in cui vengono proposti ogni sera spettacoli e musica.





Nel Salone Antichi Bastioni sono in programma CENE A TEMA E DI ALTA QUALITÀ con informazioni reperibili nel sito della manifestazione





Come sempre si può trovare il PANE DELLA FIERA, pane al peperone venduto nell’Accademia di San Filippo con ricavato destinato all’O.A.M.I. di Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) per Casa Roberta, residenza per l’accoglienza di chi non è in condizioni di vivere autonomamente.





È presente anche la FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO con materiale informativo che viene divulgato per tutta la durata della manifestazione presso i punti info.





La Fiera quest’anno festeggia il traguardo dei 70 anni anche con UNA GRANDE MOSTRA che ripercorre il suo cammino, in una città che offrirà la sua consueta ospitalità in un affascinante e variopinto spettacolo di mercati, iniziative ed eventi. La mostra si intitola “Altro che Peperoni!!! Viaggio lungo i 70 anni della Fiera per scoprire che il Peperone di Carmagnola è…” ed è stata allestita nei locali del bellissimo castello che ospita il palazzo comunale ed è possibile visitarla sino a fine Fiera. Nel percorso museale si potranno conoscere tante curiosità, vedere i manifesti – come il primo ciclostilato della rassegna del 1949 e quello del 1951 disegnato dal pittore Mario Cavazza –opere d’arte, uno splendido repertorio fotografico e diverse ricette, più o meno conosciute.









IL PROGRAMMA DEI GRANDI EVENTO DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE





Il 5 settembre ci SARà la finalissima di “What’s tout talent?” - format di talent show proposto in diverse serate estive a Carmagnola da parte di V Events by Vida network - presentata da Melania Agrimano di Radio RDS insieme ai giudici Edoardo Mecca, Ilario Parise e Ivan Cattaneo, cantante con una grande carriera, autore di “Una zebra a pois”...





Il 6 settembre ci sarà un GRANDE EVENTO DEDICATO AL TANGO intitolato “Due cuori e un peperò, a cura di Etnotango LCMM e con direzione artistica di Monica Mantelli. In occasione del decennale del tango Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco e per festeggiare il gemellaggio tra la Municipalidad Rio Tercero e la Città di Carmagnola, un appuntamento imperdibile sotto le stelle per gli appassionati di tango argentino.... ma no solo.

Si inizia alle ore 19 con la parata di teatrodanza de Gli Iani del Tango - bailarinos che impersonano gli Arcani Maggiori in omaggio ai Tarocchi dell’artista piemontese Dovilio Brero. Segue Aperitango nel Salone Antichi Bastioni, a due passi dalla piazza, con il ristorante “Pasion” di Cristian Vincenti e gli Etnotangueri.

Per tutta la serata, videomostra fotografica in piazza con immagini di Claudio Massarente, Claudio Solera, Ermanno Crotto, Gabriele Mariotti, Giordano Armellino, Giuseppe Mura, Potito Amarena, Sergio Giunipero.

La Milonga – che precede e prosegue la serata tanguera dopo il concerto, propone accurate selezioni musicali di tango Nuevo e Contemporaneo by DJ Rosario ErrErre.

Ma ci sarà anche il tango tradizionale, ballo milonguero per tutti durante il clou dell’evento: l’emozionante concerto “CANTATO BALLABILE” dell’artista argentina SONIA FARRELL, che presenta in anteprima assoluta in Italia un repertorio della Guardia Vieja di una ventina di brani che spaziano da “El día que me quieras” a “Malena” a “Historia de un amor”. Emozioni da ascoltare e da ballare insieme alla cantante di Cordoba e con esibizioni e interpretazioni di tango dei maestri piemontesi Alessandro Guerri e Anna Boglione, Beatrice Laghi e Dave Fazzone, Concetta Violante e Fabrizio Tomei, Fulvio Brizio e Jolanda Castiglia, Mario Ernesto Laratore y Lina Rosa, Umberto Bonadonna y Nadia Capello. Ci saranno inoltre performances di tangoteatro con i 21 bailarinos di Etnotango LCMM e lo storytelling narrativo della regista Monica Mantelli.

Una vera unione tra Piemonte e Argentina, che onora il gemellaggio e il Decennale UNESCO.





Il 7 settembre è in programma il concerto di musica jazz, funky e rhythm and blues con la VMP Big Band composta da 40 elementi e diretta dal Maestro Pierluigi Mucciolo.





L’8 settembre gli spettacoli di Piazza Sant’Agostino si concluderanno con un tributo ai Pink Floyd a cura dei dei Pink Sound, uno show curato nei minimi particolari per far rivivere le stesse atmosfere, sonorità ed effetti speciali dei live della storica band britannica, attraverso un repertorio che spazia dal periodo dei primi anni 70 fino a quello post Waters, brani storici come “Another Brick in the Wall” , “Wish You Were Here” ma anche altri classici come “Shine On You Crazy Diamond” e “Comfortably Numb”.

Al termine dello show il pubblico potrà anche emozionarsi con un grande spettacolo di fuochi d’artificio piromusicali.