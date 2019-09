Torino d'Argento Tour Locations: il 15 settembre il giro delle location sul "set" dei film del celebre regista

Ma queste saranno solo due delle locations mostrate il 15 settembre, quando il Torino d'Argento Tour Locations dedicherà un'intera giornata a Il gatto a nove code. Appuntamento alle 8.30 in piazzale Duca d'Aosta a Torino e poi via in un lungo tour che porterà i partecipanti sui luoghi utilizzati da Dario Argento per quel mitico film e sulle principali locations degli altri grandi film torinesi di Argento (sette in tutto).