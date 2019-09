Codice fiscale in Ateneo per gli studenti stranieri del Politecnico di Torino

Da mercoledì 4 settembre presso il centro immatricolazioni del Politecnico di Torino è operativo lo sportello temporaneo dell’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del codice fiscale agli studenti stranieri. Grazie all’accordo fra l’Ateneo e la Direzione Regionale del Piemonte i nuovi iscritti arrivati dall’estero avranno l’opportunità di inserirsi più agevolmente nel nostro Paese.

In questo modo, gli stranieri che giungono nel capoluogo piemontese per ragioni di studio, docenza o ricerca possono ottenere il codice fiscale direttamente nella sede di Corso Duca degli Abruzzi n. 24 senza doversi recare presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Un appuntamento che si ripete negli anni considerati i risultati positivi ottenuti: nel 2018, infatti nelle tre settimane di apertura dello sportello hanno usufruito del servizio 487 persone.

L’attribuzione del codice fiscale rappresenta un passaggio indispensabile per la permanenza in Italia: non solo è il primo passo per iscriversi all’università, ma anche per altri aspetti pratici come la stipula di un contratto d’affitto, l’acquisto di una Sim card telefonica e molto altro. La postazione temporanea sarà attiva dal 4 al 25 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00.