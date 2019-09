Riprendono le visite guidate APR ai Musei Reali di Torino

Con il mese di settembre ricominciano, ai Musei Reali, le visite guidate a cura degli Amici di Palazzo Reale. I volontari dell'Associazione accompagneranno il pubblico alla scoperta dell'appartamento dei Principi Forestieri, oggetto di recenti restauri e riallestimenti, e del secondo piano di Palazzo, attraverso gli straordinari appartamenti dei Principi di Piemonte - con le preziose sale abitate dalla Principessa Maria José - e dei Duchi d'Aosta. In occasione della riapertura del secondo piano è stata aggiunta al percorso di visita la camera orba che, recentemente riallestita e potenziata nella sua illuminazione, ospita oggi la grande tela raffigurante l'Ingresso di Vittorio Emanuele II a Palermo ( ). Dipinta nel 1862 dal pittore olandese Van Elven, l'opera era stata esposta l'ultima volta nel 2011 in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia.