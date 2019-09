Dall'8 al 14 settembre anche a Torino la Diversity Week 2019

“Inclusione” e “Diversità” sono due termini ormai noti anche nel vocabolario di numerose aziende, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro storia. Non si tratta solo di un approccio politically correct, ma di azioni che generano anche concreti risvolti economici, a cominciare da ricadute positive sulla reputazione aziendale agli occhi dei consumatori.

Una ricerca condotta da Focus Management ha messo in luce, infatti, come il 51% dei consumatori scelga con convinzione brand inclusivi e un ulteriore 23% preferisca brand che investono sulla D&I: complessivamente parliamo di tre italiani su quattro.

Guidati da queste certezze, The Adecco Group insieme a Fondazione Adecco per le Pari Opportunità in collaborazione con il media partner Vita organizzano la Diversity Week 2019, un insieme di iniziative come attività sportive, confronti, dibattiti ed eventi di sensibilizzazione in diverse città italiane sui temi dell’inclusione e delle pari opportunità in ambito lavorativo. L’inizio delle attività di questa speciale settimana è previsto per domenica 8 settembre, mentre l’ultimo giorno di eventi sarà sabato 14, per un programma che coinvolgerà Bergamo, Bologna, Milano e Torino.

Monica Magri, HR & Organization Director di The Adecco Group Italia, ha commentato: “Siamo convinti che un ambiente di lavoro caratterizzato da un alto tasso di Diversity e di programmi di Inclusion, produca risultati migliori nel creare innovazione, crescita e sviluppo. Come Adecco Group in Italia lavoriamo molto per favorire concretamente il diffondersi di questi valori nel nostro contesto quotidiano, ma vogliamo valorizzare la nostra esperienza e fare in modo che altre aziende adottino questa visione per averne un beneficio e un innegabile vantaggio competitivo per i diversi stakeholders. Questo è uno degli obiettivi più importanti della Diversity Week: diffondere e dimostrare che l’investimento in queste tematiche amplia il pubblico di riferimento, alimenta l’interesse verso l’azienda e crea relazioni valoriali di grande impatto e durata”.

Questo il programma completo:

· Domenica 8 settembre: Color Run di Torino, “fun race” non competitiva all’insegna di musica, colori e allegria insieme a Win4Youth;

· Lunedì 9 e martedì 10 settembre: attività sportive legate a Win4Youth organizzate su base locale;

· Mercoledì 11 settembre: “Global Inclusion – Generazione senza Frontiere” a Bologna con intervento di Claudio Soldà, CSR & Public Affairs Director del Gruppo Adecco in Italia;

· Giovedì 12 settembre: evento “Diversity & Inclusion: una nuova leva competitiva in azienda” presso la sede di The Adecco Group Italia. Durante l’evento sarà presentato in anteprima il whitepaper realizzato da Fondazione Adecco per le Pari Opportunità;

· Venerdì 13 settembre: Global Sports & Inclusion Day, giornata dedicata allo sport e all’inclusione il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Challenge” della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità;

· Sabato 14 settembre: Color Run di Milano insieme a Win4Youth.