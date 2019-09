Pisano nel Conte-bis, Appendino in cerca di due assessori: "Nuova figura tecnica e professionale come lei"

Paola Pisano è il quarto assessore a lasciare la giunta Appendino, dopo Stefania Giannuzzi (Ambiente), Federica Patti (Istruzione) e Guido Montanari (Urbanistica). A differenza degli ultimi tre, l'assessore all'Innovazione non è stata "defenestrata", ma per lei si è aperta la strada di Roma con l'incarico di Ministro dell'Innovazione nel governo Conte bis.

È per lei, in netto contrasto con i suoi ex colleghi, la sindaca Chiara Appendino ha sempre usato parole di grande stima anche in questo momento di addio. Per la prima cittadina l'indicazione di Pisano come Ministro da parte di Conte "rafforza Torino non solo a livello nazionale, ma anche internazionale" ed "è un grande riconoscimento del lavoro che ha fatto Paola con questa amministrazione e per questa città".