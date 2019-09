Circoscrizione 4, identificati gli aggressori del consigliere Stefano Leone

“Voglio complimentarmi e ringraziare la questura della Polizia di via Botticelli in Barriera di Milano per il lavoro svolto: in tempi brevi ha individuato i miei due aggressori”. Così il consigliere della Circoscrizione 4 Stefano Leone (Movimento 5 Stelle), che lo scorso 7 agosto aveva denunciato e raccontato sui social l'aggressione che aveva subito da parte di due finti addetti dell'Enel che si erano presentati alla sua porta.

A causa della colluttazione avuta con i due, che – con la scusa di controllare il contatore – avevano provato a entrare nella casa dal consigliere con la forza, Leone si era procurato lesioni ed ematomi al viso e alla mano destra. Ed era stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 21 giorni.

Oggi si congratula con le forze dell'ordine che hanno identificato e fermato i due aggressori. “Dopo qualche giorno dall'accaduto – spiega oggi il consigliere della Circoscrizione 4 - sono stato convocato dalla polizia per il riconoscimento dei due”. Ora ci sarà il deposito della denuncia e il processo.