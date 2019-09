Addio alla calvizie con il trapianto capelli in Turchia della Dr. Bayer Clinics

Come funziona il trapianto di capelli

L'alopecia androgenetica, meglio nota come calvizie, è una patologia che porta alla caduta dei capelli. È dovuta a cause genetiche e colpisce principalmente gli uomini, pur manifestandosi anche nelle donne. Stando a uno studio pubblicato nel 2017, il 30% degli uomini intorno ai 30 anni soffre di alopecia androgenetica. La quota sale con l’aumentare dell’età: a 50 anni circa la metà degli uomini è soggetta a calvizie, mentre a 70 anni si arriva all’80%.

Il problema della calvizie, spesso causa di forti disagi dal punto di vista psicologico, può essere risolto con un trapianto capelli. Interventi di questo genere sono stati teorizzati e messi a punto intorno alla metà del XX secolo: il concetto di autotrapianto è stato introdotto nel 1939 dal dr. Okuda e successivamente perfezionato dal dottor Orentreinch. Con il passare degli anni le tecniche utilizzate per il trapianto di capelli si sono evolute fino ad arrivare alla Follicular Unit Extraction (FUE).

La tecnica FUE è oggi la più usata. Presenta diversi vantaggi, come l’assenza di cicatrici visibili e guarigione in tempi brevi, e riduce al minimo i rischi per il paziente. L’intervento avviene prelevando le singole unità follicolari che sono poi trapiantate nella zona calva, praticando delle piccole incisioni (dette canali) in cui saranno inserite le graft.

Trapianto di capelli in Turchia alla Dr. Bayer Clinics: professionalità, affidabilità e attenzione al cliente

Se eseguito correttamente, il trapianto di capelli ha un’elevata percentuale di successo. Trattandosi di una forma di autotrapianto non vi sono rischi di rigetto e i capelli trapiantati non cadono perché sono prelevati dalla zona della nuca, che è immune all’alopecia androgenetica.

La riuscita dell’intervento dipende anche dalle capacità del medico. È sempre consigliabile affidarsi a professionisti specializzati con esperienza pluridecennale, come il dottor Yetkin Bayer , membro dell’International Society for Hair Restoration Surgery e fondatore della Dr. Bayer Clinics di Istanbul.

La Turchia è il punto di riferimento a livello mondiale nell’ambito del trapianto di capelli. Merito sia delle avanzate tecniche adottate, sia delle tariffe vantaggiose: il trapianto capelli costo va da 1.500 a 3.500 euro, mentre in Europa si parte da 4.000 euro e si può arrivare anche a 20.000.

La Dr. Bayer Clinics offre un eccellente servizio per il trapianto capelli in Turchia. Il team medico è composto da tre dottori specializzati (tra cui il dottor Yetkin Bayer) e infermieri altamente preparati. Il personale è scelto direttamente dal dottor Bayer e segue periodicamente corsi e seminari per rimanere sempre aggiornato. Oltre a quello di capelli, la clinica effettua trapianto di sopracciglia e barba.

Le certificazioni ISO e JCI ottenute dal Medical Park, prestigioso ospedale privato che ospita la Dr. Bayer Clinics, garantiscono il rispetto di altissimi standard di sicurezza e igiene.