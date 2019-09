TOPlay, i giocatori di ruolo e da tavolo si ritrovano a Torino

Giocatori di tutto il mondo unitevi! Potrebbe essere senz'altro questo lo slogan di TOPlay, il festival dedicato ai giochi di ruolo e da tavolo in programma sabato 6 e domenica 7 settembre (dalle 9.30 alle 19.30) al parco della Tesoriera di Torino. La rassegna è organizzata dall'associazione Il FortunaDado, impegnata nella promozione della pratica e nell'organizzazione di eventi bimestrali aperti a neofiti ed esperti.

Per due giornate uno degli angoli più suggestivi della città si riempirà di appassionati e curiosi, che potranno osservare e cimentarsi in diverse esperienze: oltre ai giochi, dove poter sfidare altri appassionati nei grandi classici o nelle novità del settore, sono infatti previsti war games dove guidare eserciti in miniatura e sarà possibile vestire i panni dei propri personaggi preferiti in compagnia di altri cosplayer.

Per info: toplaytorino.it