Libero scambio, l'esasperazione dei residenti arriva in Circoscrizione 7

Quella che sarebbe dovuta essere una normale Commissione si è trasformata in uno scontro frontale tra cittadini e istituzioni. Il motivo? L'argomento all'ordine del giorno: il parere della Circoscrizione 7 sul nuovo regolamento deliberato dalla Giunta Comunale per la gestione delle attività di libero scambio.

La situazione, già tesa per una situazione di abusivismo e incertezza che va avanti da ormai otto mesi, rischia di trasformarsi in una polveriera, alimentata dall'esasperazione di molti residenti nella zona di San Pietro in Vincoli; gli stessi (rappresentati dalla presidente di Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo Adriana Romeo) hanno poi annunciato l'intenzione di richiedere un incontro urgente con la Sindaca Appendino e con il prefetto Palomba, rei di non aver attuato lo spostamento del mercato da Borgo Dora in Via Carcano entro il 30 giugno, data stabilita al termine del tavolo di concertazione andato in scena la scorsa primavera.

L'assessore ai diritti Marco Giusta, presente alla Commissione, ha provato a replicare alle accuse spiegando di aver fatto quanto richiesto al proprio assessorato proprio durante il tavolo in Prefettura: “L'unico atto di mia competenza – ha spiegato – riguardava la regolamentazione dell'attività; tutto quello che concerne l'occupazione abusiva di suolo è tema di sicurezza pubblica e come tale andrebbe trattato”. La situazione potrebbe subire una decisa sterzata nella giornata di venerdì, con la probabile delibera di Giunta Regionale che equiparerebbe il libero scambio a qualsiasi attività commerciale: “Questo - ha proseguito Giusta – renderebbe, di fatto, tutti abusivi e aggraverebbe le criticità del territorio”.

Decisamente critica, ma per ragioni opposte, è invece la posizione di centro-sinistra e centro-destra: “La scelta inopinata della Giunta Appendino di spostare il libero scambio da Canale Molassi – ha dichiarato il presidente Luca Deri - non ha fatto altro che alimentare le tensioni sul nostro territorio. La nostra proposta a riguardo non cambia”; “La rivoluzione voluta da questa amministrazione - ha invece ribadito la capo-gruppo di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi – ha peggiorato la situazione. L'annunciata delibera di venerdì dovrebbe, finalmente, risolvere il problema alla radice. Il suk così com'era non esisterà più e chi svolge un'attività commerciale dovrà necessariamente rispettare le regole”. A quest'ultima ha replicato il capo-gruppo del Movimento 5 Stelle Davide Lantermino: “Il buonsenso - ha dichiarato – porta a risultati migliori rispetto al pugno duro”.

Negativo, come prevedibile, il parere sul Regolamento: la Circoscrizione, in particolare, si è dichiarata contraria all'eliminazione del vincolo di residenza nel territorio della Città di Torino e alla gestione diretta, da parte del concessionario, della raccolta dei rifiuti e della vigilanza.