Ricca: “Il Conte-bis non tocchi i Decreti Sicurezza: si lavori per il superamento campo nomadi di via Germagnano"

"I Decreti Sicurezza non vanno toccati e il ministero (dell'Interno ndr) ha il dovere di lavorare per la sicurezza dei cittadini". A poche ore dal giuramento del governo Conte-bis, è questa la richiesta che arriva dall'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca.

L'auspicio dell'esponente del Carroccio è che con l'esecutivo PD-M5S "la Regione Piemonte possa continuare ad avere appoggio e strumenti in tema di sicurezza, come è successo quando il Viminale era guidato dal ministro Matteo Salvini".

Ricca ricorda poi come sino ad oggi si siano fatte "grandi cose, come lo sgombero del Moi, non vorremmo tornare ad anni passati in cui sotto la coperta della tolleranza si nascondeva l’inerzia delle istituzioni". L'assessore regionale chiede quindi che si continui a lavorare per il superamento del campo nomadi di via Germagnano".

"Un insediamento che per troppo tempo ha creato gravi problemi di convivenza con i residenti della zona, spesso per colpa di roghi tossici appiccati a tutte le ore", ha concluso Ricca.