Il 12 settembre a Torino l'Open Day dell'Istituto Europeo del Design

Sarà il 12 settembre la giornata che IED dedica all’Open Day per presentare la sua offerta formativa declinata in corsi Triennali, Master e Formazione Continua nelle aree del Design, della Moda, delle Arti Visive, della Comunicazione e dell’Arte. L’Open Day si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di formazione in ambito creativo e scoprire la realtà dell’Istituto Europeo di Design, Scuola di Alta Formazione che da più di 50 anni forma i suoi studenti unendo teoria e pratica, favorendo dialogo e sinergie con il mondo delle aziende, del lavoro e delle professioni.

Nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari e nell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, che rientra nel Network IED, gli studenti e gli Alumni saranno i veri testimonial della giornata, racconteranno la propria esperienza, i percorsi di formazione e i successi professionali raggiunti, in linea con l’attuale contesto occupazionale e il personale sviluppo di capacità culturali, creative e critiche. Naturalmente oltre al confronto diretto con docenti, coordinatori, staff, studenti e Alumni la giornata sarà anche dedicata alle presentazioni dei corsi, a workshop e incontri per capire quali sono le future opportunità di placement dei diversi percorsi. All’interno delle sedi saranno inoltre esposti progetti di design, collezioni moda e accessori, foto, video e campagne di comunicazione realizzati dagli studenti delle Scuole, utili per “toccare con mano” tutta la progettualità dell’Istituto e per scoprire parte del suo patrimonio di progetti e idee.

“IED si basa su un modello formativo che supporta fin da subito i potenziali studenti nell’individuazione del percorso di studi più in linea con le proprie attitudini. È per noi altresì importante connettere queste caratteristiche personali con le esigenze sempre nuove del mercato del lavoro in modo che gli studenti possano essere realmente guidati verso le professioni del futuro. Nella nostra mission non c'è distacco tra formazione e mondo lavorativo: il legame è molto forte. Solo così è possibile formare professionisti del domani competenti e contemporanei” - commenta Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia.

L’Open Day rappresenta un momento fondamentale per l’Istituto perché in una sola giornata riesce a connettere la Scuola, i professionisti e le nuove generazioni che sono il cuore del progetto formativo. Il costante impegno nell’offrire percorsi di qualità è confermato anche dai prestigiosi riconoscimenti ricevuti da IED e dai suoi studenti per i loro progetti ed idee. Recentemente al concorso internazionale dedicato alla creatività pubblicitaria D&Ad Awards 2019 quattro studenti del Master IED in Creative Direction si sono aggiudicati una Yellow Pencil ossia un oro - 1º premio nella categoria “New Blood” - con una campagna realizzata per Durex o ancora due gruppi di studenti del Corso di Specializzazione in Art Direction Lab IED Milano sono stati premiati con un Graphite Pencil ciascuno, rispettivamente per un progetto elaborato per Adnams e uno per Bacardi. Inoltre da IED Milano è arrivato l’unico rappresentante italiano alla Roger Hactual Academy di Cannes.

IED, infine, è stato incluso dalla prestigiosa rivista Business of Fashion (BoF) nella sua classifica annuale The Best Fashion Schools in the World, mentre la Scuola di Comunicazione si è aggiudicata il Golden School Trophy come migliore scuola creativa in Italia nell’ambito dello Spot School Award.

Per maggiori informazioni, per approfondire il programma della giornata e per registrarsi all’Open Day: www.ied.it/blog/ied-open-day