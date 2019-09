Vigone festeggia il patrono, con musica, teatro e street food

Musica, street food e divertimenti per i bambini nel programma della festa patronale di San Nicola. La manifestazione vigonese, organizzata dalla pro loco, si aprirà stasera alle 20,45 con la banda musicale La Vigoneisa che percorrerà le vie del centro toccando tutti i punti della manifestazione.

Staserà aprirà anche lo street food “La Carovana del gusto”, in piazza Cardinal Boetto, che resterà in funzione tutte le sere e la domenica a pranzo, fino a martedì 10, giorno di chiusura della festa.

Oggi apriranno anche il banco di beneficenza nella stessa piazza e la mostra di pittura di Paolo Puleo (“Sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni”) e Michele Bertolotto (“Sguardi”) nell’ex Chiesa del Gesù di piazza Baretta.

Alle 21 concerto dei Blascokom, cover di Vasco Rossi in piazza Cardinal Boetto.

Domani si ripartirà alle 10 in piazza Baretta con il mercatino della biblioteca Luisia, il cui ricavato verrà investito per comprare nuovi libri.

E proprio nella Luisia il .Gim Junior proporrà tre letture animate per bambini alle 15,30, alle 16,15 e alle 17, mentre alle 18 verrà inaugurata la mostra dedicata alle tavole del libro “Lei – Vivian Maier”, con l’autrice Cinzia Ghigliano.

La sera, nella piazza dello street food, alle 21, dj set con ballerini cubani e alle 22 cover del dj Gigi D’Agostino.

Spazio al teatro, invece, alle 21, in piazza Baretta con “Jukebox Teatrale” con il collettivo teatrale Officine Gorilla e il Teatro della Juta; mentre il Museo del Cavallo di piazza Vittorio Emanuele II, alle 21,30, ospiterà Asd Happy Dance for You di Marcello e Cinzia, con i loro campioni, a seguire serata danzante libera.

Domenica si inizia alle 9 con l’iniziativa dell’Associazione commercianti “Vigone in bancarella”, che vedrà popolarsi di bancarelle via Umberto I e via Torino.

Dalle 10 alle 12, il .Gim Junior propone il “Teatrino per bambini e laboratorio di burattini”; sempre alle 10, in piazza Palazzo Civico, si terranno “Mini dimostrazioni a cavallo” con battesimo della sella per i bambini e stand a tema “Tribù indiane”, a cura dell’associazione Equitech International Western Academy di Giuliano Giughera.

La sera, alle 21, in piazza Cardinal Boetto, animazione di Sergio Flash, Marco Branky e il cantante Fil Renzi, mentre il Museo del Cavallo ospiterà il Quartetto Carlo Gribaudo.

Lunedì, alle 14,30, al campo sportivo, i bambini e i ragazzi potranno godersi un pomeriggio di giochi con gli animatori della parrocchia e ottenere i biglietti offerti dai giostrai, che hanno allestito il luna park in piazza Clemente Corte.

La sera, nuovamente spazio alla musica, alle 21, con i Fratelli Chase e il gruppo rap V1 Familia in piazza Cardinal Boetto, e al ballo, al Museo del Cavallo, con “Silvano Barbara & la Band”.

Si chiude martedì con un pomeriggio di divertimenti sulle giostre per i bambini (alle 15), mentre alle 15,30 il Centro Anziani offre un rinfresco alle persone delle case di riposo.

Finale pirotecnico, alle 21,30, al campo sportivo con “Magia di fuochi” e gli ultimi appuntamenti musicali e di danza: in piazza Baretta con l’Asilo Vecchio, nel Museo del Cavallo con il Trio Tonia Tulipano e in piazza Cardinal Boetto gli “Altri” (cover Nomadi).