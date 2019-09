 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Mantenere la calma e la concentrazione costerà uno sforzo immane: meglio quindi scansare contesti faticosi e gente pretenziosa tendente a scaricarvi addosso colpe assurde o a logorarvi con sterili discorsi. Mai come ora abbisognate di distrazione, svago, relax, compagnie allegre e positività… Minuto inconveniente tra venerdì e martedì e spettacolo, festa, esposizione o fiera a cui non rinunciare ma… con una mano sul portafoglio e l’altra sulla borsa…

TORO : I mesi che vi separano dal 2020 saranno decisivi per il lavoro, i soldi e gli affetti: giocate bene le vostre carte e ne uscirete vincenti, in caso contrario non vi resterà che piangere su del latte malamente versato! Con tatto ed eleganza sganciatevi altresì da un personaggio ambiguo e rammentate che in amore e in ambito amichevole il male non viene unicamente per nuocere e che certe persone è meglio perderle che trovarle … Week end singolare e assai speciale.

GEMELLI : Vi attende un periodo fremente nel corso del quale non saprete da dove iniziare a far combaciare tutto quello che dovreste fare ma il gioco varrà la candela visto che vi adopererete per una personcina a cui volete molto bene. Nel contempo però abbiate l’accortezza di alzare la guardia al fine di non beccare una fregatura e poi state attenti ai movimenti bruschi onde scagionare una slogatura, una scivolata o una zucconata… Visite gradite e acquisti da effettuare.