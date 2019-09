A Torino debutta la festa di FdI: "Apertura del cantiere per le elezioni 2021"

"Un'anteprima - ha ricordato il segretario regionale Fabrizio Comba - di quella nazionale che si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre". "Lunedì alle 11 - ha poi aggiunto - saremo in piazza a Roma davanti a Montecitorio per la manifestazione promossa da FdI contro il nuovo governo PD-M5S: sarà un'iniziativa del popolo".

"Sappiamo che tra due anni Torino andrà alle urne: questa è l'apertura del cantiere di lavoro per la città che andremo a presentare agli elettori". Così il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Fabrizio Bertot ha presentato la prima edizione torinese della festa torinese di FdI "Sfida alle stelle, aspettando Atreju. Al lavoro per Torino".

Nel capoluogo piemontese "Sfida alle Stelle" si svolgerà sabato 14 settembre in via Spalato 59/F. Un luogo, come ha spiegato la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, non casuale. "Qua dove - ha detto - ora c'è un'azienda di marketing, c'era un vecchia fabbrica. Per noi è un simbolo di quello che Torino doveva essere". "Il capoluogo piemontese - continua Montaruli - deve reinventarsi, è l'alleanza a livello nazionale tra PD -M5S ha disorientato chi ha dato il voto ad Appendino e Fassino. Con questa iniziativa vogliamo dire ai torinesi che l'alternativa c'è ed è il centrodestra".

A partire dalle 14.30 si svolgeranno diversi dibattiti: Guido Crosetto e Augusta Montaruli dialogheranno con i rappresentanti delle categorie economiche torinesi. In calendario incontri con l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, il critico d'arte Luca Beatrice e lo scrittore Giuseppe Culicchia. Alle 18 previsto il confronto tra il capogruppo regionale Maurizio Marrone e il capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo su "Il futuro di Torino".