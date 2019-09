Autonomia Regione, M5S: “Autonomia non sia materia di propaganda”

“L’autonomia non sia materia di propaganda. Cirio abbandoni la campagna elettorale e si preoccupi di far affrontare temi e metodi al Consiglio”. Lo scrive il Gruppo Consiliare del M5S in Regione Piemonte.

“Si approfondisca il tema nelle dovute sedi, in Consiglio Regionale e in Commissione senza strumentalizzazioni su temi che non competono la Regione, come le grandi opere, o con proclami da “campagna elettorale. Siamo certi – scrivono i grillini – che una buona sintesi si possa trovare senza faziose contrapposizioni fra il mondo reale del nord, come è definito da Cirio, e il resto d’Italia”.



“Abbiamo poi notato come il presidente della Regione abbia citato più volte Einaudi: ci permettiamo allora di ricordargli una delle sue massime: 'Conoscere per deliberare' e cioè approfondire prima di prendere una decisione”.