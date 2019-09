Confronto tra segretari lunedì 9 settembre, alle ore 21, alla Festa de L’Unità di Torino

Paolo Furia, segretario regionale, e Mimmo Carretta segretario metropolitano del Partito Democratico, si confronteranno lunedì 9 settembre alla Festa de L’Unità di Torino, in Corso Grosseto 183.

Sul palco, saranno moderati dal giornalista RAI Michele Ruggiero. Sarà occasione per fare il punto sulla situazione politica in generale vista anche in chiave locale, guardando alle prossime scadenze elettorali confrontando progetti, ispirazioni e le diverse visioni per un Partito competitivo, innovatore e progressista.