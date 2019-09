Tossicodipendenza a Porta Palazzo e dintorni: "Così combattiamo la trasmissione di malattie e l'emarginazione sociale"

La tossicodipendenza è un fenomeno che continua a interessare la Città di Torino e, in modo particolare, le aree di Porta Palazzo e Aurora.

L'ultimo grido d'allarme per una situazione che, agli occhi di molti cittadini, è tutt'altro che rosea è stato lanciato solo poche settimane fa dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, molto diretto nel definire ponte Carpanini come la “balconata della morte”.

Il via-vai di persone che, dal Ponte Mosca, scende lungo la Dora per farsi una dose è in effetti continuo e preoccupante: ma com'è possibile affrontare una problematica che, molto prima di riguardare l'ordine pubblico, si caratterizza come sanitaria e sociale? Per saperne di più abbiamo intervistato Luigi Arcieri, responsabile dei servizi DropIn e CanGo del Dipartimento Dipendenze dell'Asl di Torino.

Dottor Arcieri, chi sono i tossicodipendenti che gravitano nell'area di Porta Palazzo? È possibile delinearne un profilo?

"Sono per l'80% maschi italiani e con un'età media di 40 anni. Il dato sugli stranieri è molto basso: intorno al 12%, in prevalenza maghrebini e rumeni. Negli ultimi anni non c'è stato un grosso ricambio di consumatori di sostanze iniettive, sono tutte persone ampiamente conosciute dai servizi e le statistiche stanno confermando un lento ma costante calo; in questo, il trattamento con il metadone ha aiutato molto. Fortunatamente non c'è stato nemmeno un ricambio generazionale".



Che tipo di sostanze consumano?

"La maggior parte di loro è “policonsumatore”, con una netta preponderanza di cocaina, alcol e, in quantità minore, eroina; alcuni usano anche un cocktail di cocaina ed eroina volgarmente chiamato Cavallo”.



Perché avete scelto di focalizzare la vostra attenzione proprio su Porta Palazzo?

"Perché è rimasta l'unica area di consumo “a scena aperta” di sostanze stupefacenti tramite iniezione a Torino. Per questo motivo non siamo itineranti, finché la zona calda resta concentrata lì le daremo la priorità che merita".



Quali sono i servizi per la tossicodipendenza che operano in strada a Torino?

"I servizi sono due: il furgone CanGo, in Corso Giulio Cesare 15 davanti all'ex stazione Ciriè-Lanzo, e il centro DropIn all'ospedale Amedeo di Savoia di Corso Svizzera 164. Il primo è aperto da lunedì a venerdì (più un sabato al mese, ndr) dalle 11 alle 15.30 ed è gestito dal Dipartimento Dipendenze dell'Asl di Torino in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco, mentre il secondo è aperto anche nei festivi ed è gestito esclusivamente dall'Asl. Sono entrambi

“servizi a bassa soglia”, senza requisiti di accesso e atti a garantire l'anonimato agli utenti; ad essi si aggiunge anche il DropIn del Gruppo Abele in Via Pacini 18, zona Barriera di Milano".



Cosa fanno nello specifico?

"Chi viene da noi chiede materiale sterile per le iniezioni: siringhe, tamponi, disinfettanti, fiale per diluire la sostanza e prepararla ma anche altri strumenti di prevenzione come preservativi o lamine di alluminio per fumare, visto che quelle alimentari rilasciano gas tossici. In più facciamo piccole medicazioni e favoriamo l'idratazione con tè, acqua e menta, cracker e biscotti".



Quali sono gli effetti più immediati del vostro intervento?

"Abbiamo la possibilità di incidere sul controllo della sieropositività e sulla trasmissione di malattie mentre, dal punto di vista del consumo, non abbiamo poteri. In più aiutiamo le persone ad evitare, per quanto possibile, l'emarginazione allacciando e mantenendo rapporti con le famiglie, con i servizi socio-sanitari, con i dormitori e con le mense, fornendo abiti e dando la possibilità di curare minimamente la propria persona".



Questo incide sul recupero totale della persona?

"Siamo un presidio sanitario che si occupa di sopravvivenza e bisogni primari. I percorsi di cura più articolari spettano ai Serd che, grazie a progetti individuali, riescono a re-inserire alcuni di loro in società. Dobbiamo considerare che, rispetto a questo tipo di dipendenza, la recidiva è molto alta: molti entrano ed escono continuamente dal carcere e, dopo essere stati in comunità di recupero, la prima cosa che fanno è cercarsi una dose".



Cosa si potrebbe fare per contrastare questa tendenza?

"Bisognerebbe pianificare progetti di recupero che tengano cono anche di casa e lavoro, ma questo obiettivo è molto difficile da raggiungere".



Per molti esiste l'equazione persona tossicodipendente uguale persona

pericolosa: è verosimile?

"In linea di massima no perché, nonostante un aumento complessivo dei consumi di sostanze, sia la percentuale di reati che quella di tossicodipendenti è in calo. Detto questo, dobbiamo considerare che la maggior parte di loro vive di espedienti, tra cui piccoli furti di autoradio e biciclette; inoltre, l'aspetto trasandato e poco decoroso dal punto di vista estetico, i segni di sofferenza fisica, lo stato di alterazione e la scarsa pulizia potrebbero trasmettere questa sensazione di pericolo".



Quindi possiamo definitivamente sfatare questa equazione?

"Penso che i tossicodipendenti spaventino più per quello che rappresentano che per l'effettiva pericolosità sociale: in Italia non abbiamo ancora interiorizzato il fatto che stiamo parlando di persone malate e sofferenti, provenienti da situazioni già tendenzialmente compromesse e da famiglie multiproblematiche, mentre la maggior parte dell'opinione pubblica li considera solo come dei viziosi che stanno

buttando via la propria vita".



Spesso la tossicodipendenza viene vissuta solamente come problema di

ordine pubblico e non sanitario e sociale: possiamo sfatare anche

questo mito?

"Il lavoro che stiamo facendo va in questa direzione e la decisione di curarsi non può maturare da un giorno all'altro ma è il frutto di un processo che va accompagnato. I tossicodipendenti sono, come tutti noi, anche padri, madri, figli e figlie, hanno rapporti sessuali: il fatto di esserci ci consente di tenerli in vita con un lavoro di prevenzione mirato: se li abbandoniamo aumentiamo sia la loro pericolosità sociale che sanitaria".



Cosa direbbe a chi, nonostante questa testimonianza, continuasse a pensarlo?

"Un modello di società ideale senza tossicodipendenti piacerebbe anche a me, ma sono pragmatico e finché ci sarò continuerò a fare questo lavoro: a chi pensa che dare loro dei servizi significhi agevolarli nel consumo rispondo dicendo che tanto lo farebbero comunque e in modo pericoloso, scambiandosi siringhe e ammalandosi. Il nostro intervento ha una ricaduta fondamentale sia a livello sanitario che economico perché i costi di cura sono elevatissimi e durano molti anni: a proposito siamo quasi riusciti ad abbattere le overdose rendendo le persone consapevoli sui comportamenti da attuare nel caso e sull'utilizzo del naloxone, farmaco antagonista degli oppiacei".



Da chi è composta la vostra équipe?

"Da educatori, qualche psicologo, un infermiere e operatori “pari”, ovvero ex consumatori che aiutano i servizi a entrare meglio in contatto con le reali condizioni dei pazienti, con le dinamiche dei consumi della piazza e a interpretare meglio i fenomeni. Mancano gli assistenti sociali, sembra paradossale ma gli educatori sono

considerati più “da battaglia”.



Cosa sarebbe possibile fare per aiutare la persone e, al contempo,

ridurre la percezione di degrado?

"La narcosala con personale qualificato, volgarmente soprannominata “stanza del buco”, è una pratica che a livello internazionale ha già dimostrato la sua efficacia: oltre ad avere un forte impatto sul tema della percezione del degrado, perché lontana dalla strada, consente di non spezzare la filiera della sterilità, fortemente a rischio se si consuma in mezzo a topi, rifiuti ed escrementi. I dati dell'Osservatorio Epidemiologico Europeo confermano che, in questo modo, i rischi sanitari vengono notevolmente contenuti".



Perché in Italia si fa fatica ad accettare questo tipo di intervento?

"Il problema è di tipo politico/culturale: perché, piuttosto che accettare il via-vai dalla narcosala, si preferisce avere chi si buca davanti ai portoni, tra i cassonetti o tra le auto? Si tratta anche di fare una scelta economica ben precisa, che comporta costi elevati vista la necessaria presenza di medici e infermieri. Prima di rifiutarla, però, sarebbe utile sperimentarla, soprattutto in un'area critica come quella di Porta Palazzo".



Le politiche repressive servono?

"La questione andrebbe affrontata da un punto di vista pragmatico perché il problema è molto complesso: capisco che alcune persone vorrebbero non vederli, ma occorre partire dal presupposto che non è possibile arrestare tutti e nemmeno trattenerli in carcere con la forza. Contemporaneamente stiamo affrontando un mercato in continua espansione, con un'offerta di sostanze in continuo aumento, così come è in aumento la loro accessibilità fisica ed economica. Una gestione

esclusivamente punitiva non avrebbe senso, si potrebbe anche presidiare maggiormente i quartieri ma, nel concreto, oltre a costare di più non cambierebbe nulla".



Può farci un esempio?

"Storicamente la maggiore area di spaccio e consumo è sempre stata Porta Palazzo. Le Olimpiadi del 2006, dal punto di vista della tossicodipendenza, furono uno spartiacque disastroso: si scelse di usare il pugno duro trasferendo il fenomeno in una zona più periferica creando, di fatto, il “toxic park” lungo la Stura. Questa decisione mandò in frantumi tutto il nostro lavoro di anni, fatto di piccoli contatti quotidiani costruiti nel tempo: fu un incubo perché avemmo un picco pazzesco di infezioni. Dopo tutto tornò come prima".



Quindi sarebbe meglio che le cose restassero così come sono sempre state?

"Il problema può essere smembrato, ma non converrebbe perché la concentrazione permette un maggiore presidio sia da parte delle forze dell'ordine che degli operatori sanitari. Per quanto significativo, il fenomeno a Porta Palazzo e intorno all'Amedeo di Savoia è abbastanza sotto controllo: il territorio non è abbandonato a se stesso ma non può essere controllato al 100%. Alla luce di queste considerazioni, è preferibile una zona che permetta un consumo sicuro e un alto livello di contatto con le istituzioni piuttosto che un parco periferico dove isolarli".



Le politiche di riqualificazione che sta portando avanti

l'amministrazione comunale servono ad affrontare queste problematiche

o solo a nasconderle/spostarle?

"Partiamo da un esempio concreto: San Salvario. Negli anni '90 il quartiere era uno strazio, con i residenti impauriti da un consumo di eroina spudorato ed estremamente visibile. L'apertura dei locali di aggregazione, a partire dal 2000, ha fatto sì che la percezione di pericolo diminuisse; alla luce di questo, penso che la riqualificazione sia l'unica strategia per spostare un problema praticamente ineliminabile".



Potrebbe essere una soluzione per Porta Palazzo?

"Potrebbe far respirare un po' il quartiere ma, dal punto di vista complessivo, obbligherebbe i servizi all'adattamento a territori e scenari completamente nuovi e diversi".



Esistono pratiche innovative sul tema delle tossicodipendenze?

"Dando un'occhiata al panorama internazionale, la somministrazione controllata di eroina praticata in Svizzera ha fornito risultati interessanti a molti consumatori storici perché, oltre a non alimentare il circuito di illegalità, fornendo roba “pulita” si è consentito a molte persone di migliorare sia dal punto di vista sociale che sanitario".