Sventato il suicidio di un ragazzo ivoriano ospite della Diaconia Valdese di Pomaretto

Oggi pomeriggio, attorno alle 15:30, i carabinieri di Pinerolo sono riusciti a sventare un tentativo di suicidio da parte di un ragazzo di 27 anni originario della Costa d’Avorio, ospite presso uno degli alloggi posto a disposizione dalla Diaconia Valdese di Pomaretto.

L’uomo, che soffre di uno stato depressivo, ha inviato un messaggio alla responsabile della diaconia affermando di volerla far finita. La responsabile ha immediatamente allertato il 112, consentendo ai carabinieri di arrivare sul posto proprio quando l’uomo, dopo aver legato una corda da arrampicata alla balaustra del balcone del quarto piano, dove si trova il suo appartamento, si è lanciato giù con un cappio al collo.

I militari, anche con l’aiuto del coinquilino della vittima, un uomo di 34 anni originario del Gambia, sono riusciti a recuperare una scala da un vicino, raggiungere i piedi dell’uomo e spingerlo sul balcone del primo piano, dove è stato messo in salvo prima che soffocasse.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo all’ospedale di Pinerolo, dove è stato stato ricoverato per gli accertamenti del caso, non in pericolo di vita.