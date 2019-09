Ultimo giorno dell’Artigianato 40+3 di Pinerolo: si chiude alle 21

Atto conclusivo della tre giorni della Rassegna dell’Artigianato 40+3 nel centro storico di Pinerolo. La fiera aprirà alle 10 e chiuderà alle 21.

Al Circus Garden Loft in via del Pino, alle 18 si terrà l’Aperigarden; mentre in piazzetta Verdi dalla mattina alla sera si terranno diversi laboratori e letture per bimbi. I più piccoli potranno anche gareggiare con “auto serpeggianti” e monopattini in piazza Tegas, mentre in via Trieste si potrà giocare con giochi in scatola e da tavolo.

Anche al Germoglio di via Silvio Pellico 42 protagonisti i bimbi ai fornelli con due laboratori mattutini.

Nella chiesa di San Domenico di piazza Marconi 6, il Vescovo pinerolese Derio Olivero terrà 5 incontri di commento e riflessione su opere artistiche (ore 14,45, 16, 17,15, 18,30 e 21). In piazza Santa Croce dalle 17 si ballerà caraibico, mentre alle 17,30 Casa Bonadè Bottino (piazza San Donato 4) diffonderà “musica dal balcone” con Lucio Cassinelli (ospite Mario Manduca).