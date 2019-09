Cimiteri: AFC approva il progetto per mettere in sicurezza l’Ossario sotto la Grande Croce al Monumentale

L’antico ossario della Città, nel cuore del cimitero Monumentale, sotto il piazzale della Grande Croce nel Primitivo, dove sfilano i funerali e i cortei con le Autorità per le commemorazioni , necessita di un intervento di consolidamento strutturale . Oggi il Consiglio di amministrazione di AFC Torino Spa, su proposta del presidente Roberto Tricarico e dell’amministratore delegato Antonio Colaianni, ha approvato il progetto che consentirà di rafforzare la struttura non rimuovendo i resti mortali custoditi. La proposta progettuale scelta prevede che, anziché dall’interno si agisca dall’esterno, togliendo il porfido che ricopre la pavimentazione e realizzando un controsolaio collocato sopra quello esistente, sostenuto da elementi verticali in cemento armato posti alle estremità dell’area . I lavori saranno ultimati entro la prima metà del 2021. Costo totale dell’opera € 1.014.911,44.

La storia . Il problema si era già posto negli anni passati e Afc aveva avviato uno studio di valutazione dello stato di conservazione delle strutture portanti che aveva condotto ad un primo intervento immediato di messa in sicurezza dei pilastri nel 2013, limitato alle aree libere e raggiungibili (lo spazio centrale e uno dei dodici stanzoni colmi di ossa) , e a un successivo intervento di risanamento per l’area rimanente negli anni seguenti. Il problema maggiore era: come fare a rimuovere le migliaia di ossa che nel corso degli anni passati venivano deposte da una botola dall’alto, le une sulle altre, rispettandone la dignità? Oggi si è trovata la soluzione.

Soddisfazione è stata espressa da Marco Giusta, assessore ai Servizi Cimiteriali della Città: “Sono contento che il CdA di AFC, che ringrazio, abbia trovato e approvato la soluzione per la messa in sicurezza della struttura che ospita l’ossario del cimitero Monumentale . Una soluzione che da un lato risponde al necessario rispetto che i resti mortali delle nostre concittadine e concittadini meritano, e dall’altro, riesce a risparmiare ai lavoratori e lavoratrici, un lavoro emotivamente faticoso di spostamento dei resti”.