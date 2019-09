È tempo di Settembre Racconigese

Dalla Cena con Delitto, passando per il Palabiscotto e curiosando nei Mercatini dell’Artigianato, il Settembre Racconigese si annuncia sfizioso come non mai.

Come ogni anno in questo periodo, nella città di Racconigi ha inizio il Settembre Racconigese, la festa patronale, in onore ai Beati Caterina de Mattei e Clemente Marchisio, che include la nona edizione del “Palabiscotto”.

Lo spirito promotore della manifestazione è quello di proporre alla cittadinanza momenti di svago fruibili dalle diverse fasce di età: giochi per i più piccoli, musica e danza per giovani ed adulti, spensieratezza e allegria per tutti.

Si inizia giovedì 12 settembre con la “CENA CON DELITTO” che vedrà i partecipanti diventare detective alle prese con eventi misteriosi avvenuti in una Racconigi d’altri tempi. Venerdì 13 alla sera ci sarà l’inaugurazione del Palabiscotto con i suoi numerosi stand enogastronomici. La festa continuerà con la “DOLCE NOTTE” discoteca all’aperto per tutti i giovani. Il pomeriggio di sabato 14 settembre sarà dedicato ad eventi di vario tipo: si inizia con l’esibizione musicale dell’Istituto Musicale “G.B. FERGUSIO”, si prosegue con un APERILIBRO, con la scrittrice CRISTINA RAVA che presenterà il suo romanzo “DI PUNTO IN BIANCO” e si termina con un doppio appuntamento musicale, “I MAX MANIA” che presenteranno cover degli 883 e “I BRAIDA” con il liscio.

Domenica 15 settembre sarà presente, nel centro storico, un “MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, HOBBISMO E CREATIVITÀ” a cui si aggiungeranno numerosi eventi: la processione religiosa che culminerà di fronte al Castello per la benedizione degli zainetti e il lancio dei palloncini, l’esibizione delle palestre di danza, la “MERENDA ALL’OMBRA DEL CASTELLO” per la presentazione di ricette con i prodotti tipici del territorio (Real Biscotto, Real Cappone e marmellata alle More di Gelso), sfilata di moda “FASHION NIGHT 2019” e per concludere al meglio la giornata il concerto di “Soltanto emozioni”

La festa terminerà lunedì 16 settembre con un pomeriggio dedicato ai più piccoli con uno spettacolo del clown “GIACOMINO PINOLO”. Durante tutte le giornate di festa saranno aperti gli stand enogastronomici del Palabiscotto che offriranno numerosi piatti da degustare in allegria.

Racconigieventi, l’ente organizzatore, vi aspetta numerosi!