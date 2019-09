Successo di pubblico per Max Gazzè a Settimo Torinese [FOTO]

Prosegue la Festa di Settimo con l’edizione 2019 di FuoriTutti, festival musicale che nella serata di sabato 7 settembre ha radunato al Parco De Gasperi moltissimi spettatori. In 5000, infatti, hanno avuto accesso all’area verde, dove hanno potuto godere, oltre alla musica dal vivo, anche di diverse specialità street food. Molti altri hanno dovuto assistere allo show da fuori, per ragioni di sicurezza relative alla capienza massima del parco. Ad aprire la serata sono stati i La Municipàl, band salentina composta da una coppia di musicisti fratello e sorella, Carmine Tundo e Isabella Tundo, che hanno suonato alcuni brani del loro ultimo disco: Bellissimi difetti.

A seguire è stata la volta del cantautore romano Mirkoeilcane, vincitore morale del Festival di San Remo 2018, che, accompagnato dalla chitarra, ha intrattenuto in chiave comica i presenti, affrontando nelle sue canzoni temi come la dipendenza dell’uomo moderno dalla tecnologia e la disperazione amorosa femminile.

Ospite speciale, nonché clou della kermesse è stato Max Gazzè, cantautore e musicista romano che ha deliziato i fan con alcuni pezzi del suo decimo album, Alchemaya, un progetto “sintonico” suddiviso in due dischi: il primo con brani inediti, ispirati a diversi manoscritti religiosi, e il secondo con alcuni cavalli di battaglia dell’artista, rivisitati in chiave “sintonica” tra sintetizzatori e orchestre.

Durante la serata, sul palco, è intervenuta anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra, che ha approfittato dell’occasione di festa per evidenziare come la musica, forma d’arte più immediata, sia in grado si unire le persone in momenti di gioia, spensieratezza, ed emozione.