A breve a Torino il nuovo assessore all'Innovazione, Albano (M5S) attacca Appendino

Entro un paio di settimane Torino avrà un nuovo assessore all’Innovazione, dopo la nomina di Paola Pisano nel governo Conte-bis. Ad annunciarlo in Consiglio Comunale è la sindaca Chiara Appendino, che ha precisato di aver chiesto al neo-Ministro di tenere momentaneamente le deleghe a Smart City, Innovazione e Fondi Europei. Una risposta a chi tra le file della minoranza e della maggioranza auspicava una ri-assegnazione immediata di questo incarico.

Sull’Urbanistica Appendino ha spiegato di aver voluto prendere del tempo per valutare il nuovo assetto di giunta, per poi nominare come nuovo assessore Antonino Iaria. La prima cittadina ha poi precisato di aver assegnato la delega dell’Arredo Urbano e di aver tenuto per sé quella al nuovo Piano Regolatore. “Ho deciso di seguire personalmente – ha spiegato la sindaca – il percorso del nuovo Pgr. Riprenderemo le commissioni e l’interlocuzione con gli stakeholder, per avere la delibera tecnica per la fine dell’anno e concludere l’iter entro dicembre 2020”. “Viaggeremo ad una velocità più forte sia dal punto di vista politico, che direzionale con la struttura amministrativa” ha concludo Appendino.

Critica verso le scelte della sindaca sul rimpasto di giunta la consigliera del M5S Daniela Albano, che ha detto di non aver capito i reali motivi della “cacciata” di Montanari. “Auspico che l’assessorato all’Innovazione – ha commentato – venga assegnato al più presto. Per una questione di coerenza Pisano non avrebbe dovuto aver un doppio incarico: capisco per i 5 stelle al governo la coerenza sia una parola inutile”. “Penso che il neo-Ministro sia molto impegnato a Roma e non abbia tempo per Torino: spero il prima possibile che sia un sostituto per parlare in Commissione e Consiglio di questo argomento” ha concluso Albano.