Druento: sulla sedia a rotelle fin dalla nascita, Virginia inaugura la sua scuola di ballo con Malagò

Tutti possono ballare, basta volerlo. È questo l'insegnamento di Virginia Di Carlo di Druento, con danni cerebrali ed impossibilitata a muoversi fin dalla nascita, ora maestra di ballo. La 26enne questa mattina ha incontrato il Presidente della Regione Alberto Cirio e il Presidente del consiglio regionale Stefano Allasia per raccontare il percorso che la porterà ad inaugurare mercoledì 17 settembre alle 16, insieme alla sorella Martina la Dance School "Special Angels" in via Dante Alighieri 7 a Druento. Un'iniziativa che avrà come padrino di eccezione il Presidente del CONI Giovanni Malagó.

All'età di 11 anni Virginia scopre la danza che, come ha raccontato oggi in Consiglio Regionale la mamma Rossella, dopo un anno di pratica le ha permesso di stare in piedi da sola. Da qui è cominciato un nuovo percorso per Virginia, che l'ha portata ad essere nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti sportivi. "In questi anni - aggiunge la madre - il Capo dello Stato Sergio Mattarella ci ha scritto più volte per sapere come procedeva il progetto della scuola di danza".