Ivrea, da oggi è possibile presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale

Il Comune di Ivrea rende noto che a decorrere da oggi, martedì 10 settembre 2019, sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sito nel Comune di Ivrea.

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2010, che siano abbiano la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, di cui almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Agliè, Albiano d’Ivrea, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lombardore, Loranzè, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio o essere iscritti all’AIRE dei Comuni sopracitati.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente, utilizzando i moduli in distribuzione presso:

giovedì ore 9,00-12,00 e 14,00-17,30 2. venerdì 25/10/2019, lunedì 28/10/2019, martedì 29/10/2019: ore 9,00 - 12,00 • Sportello URP, c/o Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico:

Le domande, in bollo, dovranno essere compilate in ogni parte e corredate di tutti gli allegati pena l'esclusione e, a partire da martedì 10/09/2019 ed entro e non oltre le ore 12 di martedì 29/10/2019, possono essere: