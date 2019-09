Va' Sentiero: il gruppo di giovani che attraversa le montagne fa tappa in Piemonte

Torna a fare tappa in Piemonte, percorrendo nuovi itinerari, Va’ Sentiero, il progetto di un gruppo di ragazzi e ragazze innamorati delle montagne italiane e dei tesori che esse custodiscono, che hanno organizzato un viaggio collettivo a ritmo lento e sostenibile, aperto a tutti coloro che vogliano aggregarsi spontaneamente alla spedizione, lungo le montagne del nostro Paese, promuovendone l’unicità attraverso la rete e i social.

Il percorso è quello di Sentiero Italia, l’alta via che percorre le catene montuose dell’Italia, toccando tutte e 20 le regioni, realizzato negli anni Novanta grazie all’Associazione Sentiero Italia e al Club Alpino Italiano, poi dimenticato nel corso degli anni. Tuttavia, nel gennaio del 2018, il Cai, ha annunciato il piano di restauro integrale del Sentiero, reso possibile grazie al prezioso lavoro di centinaia di suoi volontari.

I giovani di Va’ Sentiero incontrano sempre una calorosa accoglienza da parte delle popolazioni e delle associazioni locali: vengono ospitati da varie strutture, come rifugi, bivacchi, ostelli, parrocchie e oratori, case private. In concomitanza al passaggio della spedizione vengono organizzati numerosi eventi pubblici, grazie alla collaborazione con le realtà associative del territorio: performance artistiche, incontri di racconto e approfondimento, serate di osservazione astronomiche.

Il progetto è patrocinato dalla Regione Piemonte, dove il team ha già effettuato un primo tour ad agosto, attraversando le località montane del VCO e del Novarese. Poi il passaggio in Valle d’Aosta e oggi, 10 settembre, il ritorno in Piemonte, a Ceresole Reale, punto di partenza per un viaggio che coprirà il Torinese e il Cuneese, fino a Garessio, dove arriverà il 7 ottobre.

Il calendario completo della spedizione è consultabile all’indirizzo: https://docs.google.com/document/d/1o5xxMiKF1TguVG7G2ZBML7DCyP3RdjhnuhEmICyNszo/edit