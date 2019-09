Vallette, smantellata l'organizzazione di spacciatori che riforniva a domicilio con il "contributo carburante" [VIDEO]

Cocaina, marijuana, hashish: un giro d'affari da 20mila euro, che vedeva il prezzo della droga salire in caso di consegna a domicilio per i clienti. E' stata smantellata dai carabinieri una banda che spacciava nel quartiere delle Vallette, soprattutto nella zona di piazza Nazario Sauro: in tutto, le persone coinvolte sono 13. Di queste, 5 sono finite in carcere, mentre due sono state messe ai domiciliari e altre sei sottoposte a obbligo di firma.





Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Venaria, hanno visto mettere in campo pedinamenti, intercettazioni e riprese video. E' stato così possibile smascherare la copertura che utilizzavano gli spacciatori: fingevano di vendere libri, cassette di vino e prodotti simili, con tanto di complici incaricati di fare da "palo", controllando che nessuno si intromettesse durante le operazioni (forze dell'ordine, in particolare). Ma tutto questo non è bastato. Già nei mesi scorsi erano stati effettuati altri 8 arresti e sei chili di droga era finita sotto sequestro.