Teatro Regio, "Il matrimonio segreto" sostituisce "Il flauto magico"

Diversamente da quanto annunciato, a gennaio andrà in scena Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa e non Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. A programmi già stampati, l’allestimento del Flauto magico del Teatro Massimo Bellini di Catania è risultato non essere più disponibile.

Di questo il Teatro Regio si scusa con chi ha già acquistato abbonamenti e biglietti ma come spesso accade, il cambiamento diventa opportunità e in questo caso è davvero una grande occasione quella che avrà il pubblico del Regio di godere del capolavoro assoluto di Cimarosa nell’allestimento raffinato e contemporaneo di Pier Luigi Pizzi, che ha debuttato quest’estate al Festival della Valle d’Itria, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica. Pizzi firma regia, scene e costumi; le date restano invariate: 15, 17, 18, 22 e 24 gennaio 2020; a breve, sarà comunicato il nome del direttore d’orchestra e il cast.

Uno spettacolo che è piaciuto moltissimo, come emerge dagli articoli: «Il ricco mercante Geronimo, le due figlie e la di lui sorella abitano in una casa che – direbbero i millennials – è molto stilosa: un’architettura dalle linee pulite, il bianco come colore fondamentale, mobili e oggetti di design, alle pareti opere concettuali di Fontana e Burri in un sapiente accostamento di colori. Eleganza e leggerezza sono le cifre di questo allestimento, che intercetta la sospesa bellezza di un capolavoro che traspira affettuosità, gioia di vivere, in una pittura sonora che si raddensa come un olio ma più sovente si stempera nelle tinte liquide di un acquerello». (Fabio Larovere, Connessi all’opera).

«Un ingranaggio perfetto. Il pubblico segue con attenzione, si appassiona, sorride e – incredibile dictu – ride: insomma, si diverte davvero. Merito di Bertati e ancora più di Cimarosa, senza dubbio. Ma anche, in larga misura, di Pier Luigi Pizzi, che restituisce la creazione settecentesca alla sua dimensione di commedia, ancorché in musica». (Lucio Tufano, Teatro.it).

«Pizzi attualizza l’opera in modo giocoso e convincente, senza stravolgerla, rendendola gustosamente contemporanea. […] Tutto l’inganno degli affetti è reso da Pizzi in modo molto naturale, mai parodistico: si ride spesso e di gusto, attraverso un gioco teatrale sempre frizzante e coerente nel suo svolgersi drammaturgico… Una bella edizione». (Mario Bianchi, Krapp’s Last Post).

Nel caso però, non vogliate approfittare dell’occasione per assistere al Matrimonio segreto, proponiamo il rimborso per coloro i quali hanno acquistato il biglietto, rimborso che potrà avvenire esclusivamente alla Biglietteria del Teatro a partire da martedì 17 settembre e fino alla data dello spettacolo precedentemente acquistato. Tutti coloro i quali vorranno invece assistere a Matrimonio segreto, non dovranno fare altro che confermare la propria presenza alla Biglietteria ai numeri 011.8815.241/242 o alla mail biglietteria@teatroregio.torino.it. Non è invece previsto il rimborso per i possessori dell’Abbonamento ai turni M o R.

Per ulteriori informazioni: www.teatroregio.torino.it.