Perché diventare un cliente Evolgo Italia?

Diventare cliente Evolgo offre tanti vantaggi per la tua auto. Siamo in grado di garantirti professionalità e contatto umano al tempo stesso. Sappiamo ascoltarti nelle tue esigenze per ottenere insieme il risultato migliore. Nei nostri Centri troverai tutto il supporto e l’attenzione necessaria per finalizzare interventi anche molto complessi e molto personalizzati. Essere nostro cliente significa sicurezza, comodità, fiducia e una vasta gamma di servizi per essere automobilisti consapevoli e felici.

Garanzia per la carrozzeria

Effettuiamo la garanzia di 10 anni sugli interventi di carrozzeria

Garanzia per la meccanica

Effettuiamo una garanzia superiore a quella stabilita dalla case automobilistiche

Tempi certi di riparazione

Ti diamo la garanzia del rispetto dei tempi previsti per la riparazione.

Comodità

Ti mettiamo di fronte alla comodità, attraverso dei servizi che ti accompagnino e ti agevolino.

Rispetto dell’ambiente

Tutti i nostri Centri utilizzano prodotti green e le auto sostitutive sono soprattutto gpl, ibride o elettriche.

Tecnologie avanzate

Siamo dotati di tecnologie avanzate per massimizzare la qualità del servizio ottenendo un minimo impatto ambientale.

