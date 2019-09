Curatella contro Appendino: "Per Innovazione serve assessore politico con visione per i cittadini"

Per Curatella - che in passato non aveva mai nascosto di non condividere il lavoro del neo ministro Pisano - in politica l'innovazione non può "limitarsi a un atteggiamento meramente tecnico, puntando alla semplice (e banale mi verrebbe da dire) implementazione/sperimentazione in ambito locale/nazionale di quanto le aziende propongono". Secondo il consigliere M5S è necessaria una visione "del miglioramento che si vuol portare nella qualità di vita dei cittadini" e degli "impatti sociali, sanitari e/o ambientali, compresi tutti i potenziali rischi connessi".