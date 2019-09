Gli studenti di Fridays in Regione: “Il Piemonte dichiari lo stato di emergenza climatica” [VIDEO]

“Questa dichiarazione è un primo passo fondamentale per poter mettere in atto politiche concrete volte a fronteggiare la crisi climatica” spiegano i “Greta piemontesi”. Secondo loro la Regione Piemonte è molto indietro nella battaglia sull’ambiente. L’esempio portato alla Giunta regionale è quello di altri enti come la Regione Toscana, Emilia e Liguria che da tempo hanno dichiarato l’emergenza climatica. Un primo passo necessario per attivare politiche e azioni concrete che possano contrastare la deriva ambientale già in atto da diverso tempo. “L’emergenza ambientale deve essere al centro del Governo” dicono i ragazzi di Fridays.