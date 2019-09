Due arresti per droga a Barriera Milano

Due cittadini marocchini, una donna di 27 anni e un uomo di 36, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Barriera Milano a seguito di un’operazione di polizia.

Nella loro abitazione in via Vagnone, i poliziotti hanno trovato oltre 150 grammi di eroina e una trentina di cocaina, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Gli agenti hanno anche sequestrato denaro per oltre 2.600 euro.

Da accertamenti è emerso che la donna era irregolare sul Territorio Nazionale, mentre l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, aveva a carico un divieto di dimora nel Comune di Torino.