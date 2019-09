Ivrea, uno studente minorenne denunciato per possesso di marijuana

Ieri mattina, in occasione dei primi giorni dell’anno scolastico, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti con la finalità di prevenire la criminalità diffusa e, in particolare lo spaccio di stupefacenti anche in contesti scolastici, come previsto dal progetto scuole sicure, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Ivrea, coadiuvato da operatori del Reparto Prevenzione Crimine e da unità cinofile, ha effettuato servizi presso la Stazione ferroviaria di Ivrea, il Terminal dei pullman e il Movicentro. Successivamente l’attività di controllo ha interessato la zona del Colle Bellavista, in prossimità dell’ITIS Olivetti. Complessivamente sono state controllate oltre 150 persone. Grazie al fiuto del cane poliziotto Buster è stato individuato un giovane di 17 anni che deteneva 5 dosi di marijuana che per presentazione e confezionamento erano destinate allo spaccio verosimilmente tra i coetanei. Il minore, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.