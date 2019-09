Da domani più di 500 studiosi a Torino per discutere di innovazione e aziende

Torino si appresta a diventare per due giorni la sede scientifica degli studi dedicati all’economia aziendale: il 12 e 13 settembre sarà la sede del XXXIX Convegno Nazionale di AIDEA, l’Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Si tratta di un importante network di oltre 750 soci – gli “Accademici” – principalmente professori universitari di Economia Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese, Finanza Aziendale, Organizzazione Aziendale e Economia degli Intermediari Finanziari, operanti presso la quasi totalità degli Atenei italiani.

Il Dipartimento di Management dell’Università di Torino è stato scelto come sede per l’edizione 2019 ed ospiterà un evento animato da speaker di alto interesse scientifico, che si confronteranno su temi attuali e rilevanti dell’Economia Aziendale, suddivisi in otto track.