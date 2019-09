Moussaka, Ouzo e musiche tradizionali: la Grecia sbarca a Rivoli a ritmo di Sirtaki

Una realtà tutta ellenica prenderà vita, da domani, 12 settembre, nelle strade di Rivoli: fino a domenica, i Giardini Falcone ospiteranno infatti la Festa Greca, organizzata dalla Società Azzurra SNC. Che, da mezzogiorno a mezzanotte, porterà la cultura e la cucina greca alla porte di Torino, per quattro giorni da vivere tra le dee e gli dei del gusto.

Si tratta di un evento allestito in maniera semplice: una decina di stand adibiti alla vendita dei prodotti tipici della tradizione ellenica, con uno spazio conviviale dove consumare il pranzo o la cena mentre ballerini e musicisti provenienti dalla Grecia eseguiranno il famoso ballo popolare della loro terra, il Sirtaki, indossando abiti caratteristici. Ma il pubblico non dovrà per forza stare soltanto a guardare: i più curiosi e propensi a mettersi in gioco potranno infatti prendere parte a questa danza, nota per il suo ritmo che va sempre più ad accelerare. Inoltre, per i più piccoli, sarà allestita un’area dedicata con animazioni e giochi.

Nata nel 2006 con il desiderio di recuperare le proprie radici culturali appartenenti a un passato molto lontano, la Società Azzurra organizza oggi eventi “in salsa greca” a livello nazionale e internazionale. La prossima settimana, per esempio, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la Festa Greca 2019 farà addirittura il bis, con una seconda edizione speciale fortemente voluta dal Comune, evidentemente rimasto colpito dall'iniziativa.