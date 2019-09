Inaugurata la "nuova" media Pascoli, la scuola si apre ai residenti di Cit Turin (FOTO)

Taglio del nastro per la media Pascoli di via Duchessa Jolanda, che grazie a "Torino fa scuola" si apre ai residenti di Cit Turin.

Dopo l'istituto Fermi del Lingotto, questa mattina il Presidente della Fondazione Agnelli John Elkann, il Presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo e la sindaca Chiara Appendino hanno ufficialmente inaugurato la rinnovata Pascoli.

Nel piano ammezzato è stata costruita ex novo una sala lettura con postazioni, così come è stata ripristinata la palestra utilizzabile anche per piccoli eventi. Creata inoltre una terrazza verde sul tetto dal lato di via Duchessa Jolanda per consentire agli studenti di stare all'aperto.