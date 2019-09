Koelliker Day, prendersi cura di sé è un gioco. Da bambini!

Giocando si impara… a caricare correttamente lo zaino di scuola senza gravare su schiena e spalle, a lavarsi bene mani e dentini cantando una canzone, a evitare i pericoli in casa e quelli in strada!

L’appuntamento da non perdere è sabato 14 settembre per la prima edizione del Koelliker Day, una giornata gratuita e aperta a tutti - mamme, papà e soprattutto i più piccoli! - ricca di attività divertenti e laboratori per imparare a prendersi cura di sé… giocando!

E non solo! Oltre a workshop e attività di gruppo anche spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giochi di psicomotricità, teatro, letture animate, musica, balli, ginnastica nel parco con il bebè e tanto divertimento con i personaggi dei cartoni preferiti: Frozen e Captain America… il tutto accompagnato dalle note della musica di MITO!

Interamente dedicato alle famiglie, Koelliker Day, organizzato dall’Ospedale Koelliker di Torino, è un susseguirsi di eventi, giochi e attività gratuite, organizzate all’interno e all’esterno dell’ospedale, negli spazi verdi di Piazza D’Armi, per imparare la prevenzione in modo divertente.

Il filo conduttore della giornata è l’Ospedalino che, nel rilanciare ed integrare la sua attività pediatrica, ha ripensato molti degli spazi dell'Ospedale rendendoli a misura di bambino. L’occasione è quella di MITO per la Città, la rassegna che porta la musica di MITO SettembreMusica nei quartieri di Torino, a cui Koelliker aderisce ospitando tre appuntamenti: 27 Reeds Sax Quartet - Bach e altri grandi classici rivisitati per sassofoni (ore) - e Duo Cion Zhao - la chitarra nella tradizione classica spagnola e attraverso pagine di Mozart, Rossini e Piazzolla.

Somministrare note musicali come fossero cure mediche, non solo: Koelliker ha pensato di cogliere l’opportunità per estendere l’invito a grandi e piccini aprendosi al territorio con un programma ricco, divertente e al tempo stesso educativo, volto a promuovere all’interno di tutta la famiglia una cultura sanitaria di prevenzione e responsabilità da trasmettere ai bambini con la convinzione che un maggior impegno nei riguardi della salute dei più piccoli e degli adolescenti sia alla base di una società che guarda al futuro.

Tra le tante attività ludiche proposte dagli specialisti pediatrici dell’ospedale, in collaborazione con i partner dell’evento, attesissima è la partecipazione di Laura Carusino, il volto televisivo più amato dai bambini. La conduttrice della trasmissione L’Albero Azzurro in onda su Rai Yo-Yo intratterrà i più piccoli facendoli scatenare sulle note delle sigle dei loro cartoni animati preferiti.

Koelliker Day è un evento a cadenza annuale, promosso e organizzato dall’Ospedale Koelliker, che inaugura un ciclo di appuntamenti attraverso i quali farsi promotore di una cultura sanitaria che insegna a prendersi cura di sé attraverso un tema ogni volta differente.