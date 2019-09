Stasera prende il via a Nichelino la XXXV edizione della “Festa di San Matteo”

Ci siamo. Da stasera Nichelino veste il suo abito migliore, ritrovando il senso di comunità e di appartenenza con la XXXV edizione della “Festa di San Matteo”.

Dal 12 al 23 settembre, la città vedrà un'invasione di suoni e colori, con spettacoli e musica, celebrazioni religiose e rievocazioni storiche, degustazioni e appuntamenti sportivi, feste di via e notti bianche. Ospite d'onore, quest'anno, la cantante Mietta. Torinoggi, partner dell'evento, ogni giorno fornirà un resoconto completo dei numerosi eventi in programma.

Dal 12 al 23 settembre

LA FIERA NEL PIAZZALE DEI POLESANI

Molti appuntamenti, come sempre, sono previsti nell'area fiera (piazzale Polesani nel Mondo). L'inaugurazione è in programma oggi, giovedì 12 settembre, alle ore 18, alla presenza dell'Amministrazione Comunale e con la partecipazione della banda musicale “G. Puccini” e delle majorettes “Boschetto” di Nichelino.

Dal 12 al 15 settembre i produttori dell' Ass. “Stupinigi è …” presentano la III edizione de “Filiera in Fiera”, con prodotti di panificazione, verdure sott'olio, confetture di verdura, miele, farine, biscotti e gelato. Inoltre, giovedì 12 e domenica 15, alle ore 19.00 laboratorio didattico di caseificazione e sabato 14, alle ore 16.30, laboratorio didattico sulla produzione del miele.

Dal 12 al 15 e dal 20 al 22 settembre, l'Ass. “San Matteo ONLUS” con “Progetto San Matteo Solidarietà e Suoni&Voci da Est”, propone stand enogastronomici con primi piatti della tradizione italiana. E ancora, novità di quest'anno, nell'Area Show Cooking, ogni giorno in programma “corsi di cucina gratuiti”: dal lunedì al venerdì, alle ore 19.00 e alle ore 21.00; sabato alle ore 17.00, 19.00 e 21.00; domenica alle ore 11.00, 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00. Domenica 15 settembre, Show Cooking dedicato ai bambini con metodo Montessori (prenotazioni: purostileitaliano@gmail.com).

SPETTACOLI E DINTORNI

Special guest, il 22/9: Mietta

Davvero fitto il cartellone della festa di San Matteo 2019, curato da Sistema Cultura Nichelino e presentato sul palco da Andrea De Marchi. Si parte giovedì 12, alle ore 20, con “San Matteo Young” e un nutrito programma: concerto con Zack Merlin; live music con Rekto music e Dj Scalum. Inoltre, i famosi Shiva e Boro Boro. Infine: Ace, Masa, V1 Familia + Nowa + Dj W.A.T, Dj Fede, Ares Favati,

Venerdì 13, dalle ore 18.00, musica dal vivo con le band locali Fashion Stronzer, Riflesso, Fratelli Slip e La Kagnara. Sabato 14, ore 15.30, “Canta che ti passa”, esecuzioni di brani italiani (Ass. Amici dell'Arpino); ore 16.30, dimostrazione dell'arte marziale vietnamita Viet Vo Dao (ASD Viet Vo Dao Club Tay Son); ore 17.30, Dance & Fitness (Apodemia Dance&Fitness); ore 18.30, Twirling show (Arcobaleno Torino Twirling); ore 20.45, “Sono un italiano” spettacolo di canto, ballo e recitazione (New Silvan School Dance).

Domenica 15, ore 16.00, “Ginnastica in festa” esibizione dei corsi di ginnastica, ginnastica artistica, aerobica e ritmica (Akuadro Sport); ore 17.15, arrivo del Corteo Storico “4 Passi nella storia di Nichelino”, esibizioni e presentazione dei Gruppi (Gruppo Storico Conte Occelli); ore 18.30, Dance Show Latin American and Ballroom (J.D.S. Dance News Latin Club); ore 20.30, concerto de Raggio di Sol, ensemble vocale L'Accordo e gruppo folcloristico bielorusso Smoliyanska di Braghin (Progetto San Matteo Solidarietà e Suoni&Voci da Est).

Lunedì 16, ore 20.30, Balli Latini (Comitato Quartiere Boschetto); ore 22.00, Old Wild West Dance and Music (Ass. Old Wild West). Martedì 17, ore 21.00, Orchestra Mirko Casadei, un classico intramontabile delle orchestre di liscio. Serata di ballo a palchetto. Mercoledì 18, ore 21.00, "Musica e parole di pace" (Tavolo Nichelino: Osiamo la Pace). Giovedì 19, ore 20.45, Concerto Coro alpino (ANA - Sezione di Nichelino); ore 22.00, Ladies for music (Banda Musicale Civica "G. Puccini)", con la presentazione del nuovo gruppo musicale al femminile.

Venerdì 20, ore 20.00, Piccolo spazio Pubblicità (ASD Dance Together); ore 21.30, Frasi d'autore spettacolo di danza (Ass. Lineainmovimento). Sabato 21, ore 16.00, 4 ZAMPE IN PASSERELLA VII Ediz. sfilata canina a cura dell'Enpa Chieri Canile e Gattile. Iscrizioni in fiera dalle ore 15.00. Quota di partecipazione € 3,00 (info: Luciana cell. 3480117073, Alessia cell. 3334078870); ore 20.45, Il mondo che vorrei, spettacolo di danza (Circolo 1° Maggio). Domenica 22, ore 21.00, Gran Galà della Moda, presenta Elia Tarantino; ore 22.30, MIETTA in concerto: una delle voci storiche della musica italiana propone i brani del suo nuovo disco con il singolo “Milano è dove mi sono persa” in testa a tutte le classifiche dei network radiofonici. Lunedì 23, ore 21.00, Balli di gruppo (comitato di gestione del Centro d'Incontro N. Grosa); ore 21.30, Le stagioni di Mabon, spettacoli di danza (Ass. Clan Mabon).

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

La Santa Messa si terrà domenica 22, alle ore 10.30, nella Chiesa Madonna della Fiducia. A seguire la processione del Santo Patrono con partenza dal piazzale della Chiesa per proseguire in via Casalegno, via Del Pascolo, via Trento, via San Matteo, via Stupinigi, via S. Francesco d'Assisi, piazza Martiri della Libertà, con arrivo presso la Chiesa SS. Trinità.

4 PASSI NELLA STORIA DI NICHELINO

Corteo storico, cena tradizionale e itinerari turistici

Speciali sono gli appuntamenti de “4 passi nelle storia di Nichelino” che la Festa di San Matteo da alcuni anni propone.

Domenica 15, alle ore 15.00, dai giardini del centro “Grosa” IV edizione del “Corteo Storico”: sfilata di Gruppi Storici e Musici piemontesi con la partecipazione del Gruppo Storico Medievale Ghibellina di Iglesias (Sardegna) e del Gruppo della Confraternita di San Domenico Gli Orti di Mecenate (Umbria). Percorso: via Chiesa, via Giusti, Piazza Di Vittorio (con esibizioni) via Torino, via XXV Aprile, via San Matteo. Arrivo previsto in fiera alle ore 17.15 circa.

In caso di maltempo l'evento non avrà luogo.

Venerdì 20, ore 19.00, “Cena storica e antichi mestieri nel Borgo Vecchio di Nichelino”: una serata dal sapore antico in compagnia di giocolieri, mangiafuoco, musica e balli barocchi in un contesto storico ricostruito per l'occasione. Menù storico con i prodotti di Stupinigi. Costo € 18.00 a persona - € 10.00 per bambini da 6 a 10 anni – gratuito per bambini fino a 6 anni. Info e prenotazioni dal 23 agosto al 15 settembre: stupinigieventi@libero.it oppure giovedì 12 settembre ore 18.00 - 20.00 e domenica 15 settembre ore 16.00 - 19.00 presso lo stand dell'Ass. “Stupinigi è...”. In caso di maltempo rinvio a venerdì 27 settembre con medesimo programma.

Sono iniziative in collaborazione con Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino, Gruppo Officine della Memoria, Sistema Cultura e Associazione “Stupinigi è...”. Inoltre, sabato 14 (ore 17.30), domenica 15 (17.00 e 17.30), venerdì 20 (17.00 e 17.15), sabato 21 (17.00, 17.30 e 18.00) e domenica 22 (17.00, 17.30 e 18.00), “Passeggiate pomeridiane scoprendo tappa dopo tappa la storia, gli aneddoti e gli eventi che hanno “scritto” la storia di Nichelino”. Ritrovo in piazza Polesani nel Mondo (ingresso fiera) con arrivo in Borgo Antico (durata itinerario circa 2 ore). Iniziativa gratuita. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una guida turistica dedicata. Per i gruppi prenotati in data 20 settembre è compresa una visita interna al parco del castello Conti Occelli. Info e prenotazioni dal 23 agosto fino al 12 settembre: turismo@comune.nichelino.to.it

Il 21, concerto di San Matteo

Folk, musica sacra, mostra di Gianni Bui

Dal 12 al 23: sala Mattei (Palazzo Comunale): mostra di opere del pittore Gianni Bui, ex-attaccante del Torino Calcio anni '70. Sabato 14, ore 11.00, “La Sardegna Medievale di Iglesias a Nichelino”, sede del Circolo Gennargentu, via San Matteo 11. accoglienza del Gruppo Storico Medievale Ghibellina di Iglesias e incontro dell'Amministrazione Comunale con le autorità del Comune di Igliesias per la firma di un Patto di Amicizia. Domenica 15, ore 21.00, Rassegna cori di musica sacra, salone della Parrocchia Regina Mundi – via Nostra Signora di Lourdes, 2 . A cura dell'Unità Pastorale 55

Sabato 21, ore 21.00, al Teatro Superga, Concerto di San Matteo, con la Banda Musicale “Giacomo Puccini” e Ensemble di sassofoni “Sassophonia” (a cura della Scuola Civica Musicale “Vincenzo Corino”). Concerto in beneficenza per sostenere i lavori di manutenzione del tetto della Chiesa Antica SS. Trinità. Ingresso a offerta libera sino a esaurimento posti. Da lunedì 16 a sabato 21, mostra “Miillumino nel colore” - dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 18.30; sabato ore 15.30-18.30 (Ludoteca Comunale “La Bottega dei Sogni”).

NICHELINO E I COLORI DELLA NOTTE

Festa di via, notte bianche, luna park, mercato e fuochi

Domenica 15, ore 9.00 – 19.00, Via XXV Aprile in festa. La via sarà animata con negozi aperti, operatori, artigiani e hobbisti, associazionismo sociale, culturale e sportivo (Ass. XXV Aprile).

Lunedì 23, ore 18.00 – 24.00, Notte Bianca in via Juvarra. Punti musicali, intrattenimenti e tanta animazione con negozi aperti e bancarelle (A.S.D.P.S. Puro Stile Italiano e Ass. di via Juvarra).

Dal 13 al 24 settembre in piazza Dalla Chiesa e via I Maggio (nei pressi della Fiera), Luna Park. Tutti i giorni ore 15.30-19.00 e 21.00-24.00; sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 23, ore 22.30, Spettacolo Piromusicale, presso area giardini, offerto dagli esercenti del Luna Park.

In occasione della Festa di San Matteo, sabato 14 e sabato 21, il mercato di Piazza Dalla Chiesa verrà spostato nella via Torino (tratto da via M. D'Azeglio a via XXV Aprile), in piazza G. Di Vittorio e piazza S. Quirico e nelle vie Superga e Paesana.

EVENTI SPORTIVI

Podismo, orienteering

Domenica 15, “Corri a San Matteo” XXVI Ediz. Manifestazione Regionale di Corsa su strada di km 9 con nuovo percorso tra i due parchi di Nichelino. Con la partecipazione dell'Ass. Caluire Athlétisme (FR). Ritrovo: Centro d'Incontro Quartiere Castello alle ore 8.00 ( A.S.D. G.S. Atletica Nichelino) info: gsatletica.nichelino@libero.it

Domenica 15 , “We Got Game 10 - 2 Nd Nichelino Street Trophy” presso il playground di via Nenni. (Ass. We got game – Nichelino street culture). info e iscrizioni: info@wegotgame3vs3.com

Dal 15 al 22, oratorio Madonna della Fiducia, torneo di “calcio a 5”. Info: 339 4776737.

Domenica 22, “II Orisanmatteo Nichelino Knockout”, gara promozionale di corsa di orienteering con fasi a eliminazione diretta per i tesserati FISO; gara individuale non competitiva per gli esordienti e le scuole. Partenza ore 11.00. Labirinto in Piazza Di Vittorio dalle ore 14.30 (OPK Miraflores ASD). Info e iscrizioni: info.opkmiraflores@gmail.com

Domenica 22, “Hipporun10 km di Vinovo”, manifestazione regionale a cura dell'Ass. Podistica Torino Hippogroup. Info e iscrizioni: www.podisticatorino.it

Domenica 29, dalla ore 15.30 alle ore 19.00, “Festa dello Sport” V Edizione, in via Torino (tratto via D'Azeglio-via XXV Aprile). Stand associazioni sportive, dimostrazioni e possibilità di provare tantissime discipline sportive, negozi aperti, punti musicali. Distribuzione gadget per i partecipanti. In collaborazione con l'Ass. Le Vetrine di Via Torino, Alpini, A.N.C., Tutela Ambientale, CRI Nichelino.

APPUNTAMENTI A STUPINIGI

Domenica 6 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, “Sesta Fiera Agricola di Stupinigi Cibo, Arte, Agricoltura”. L'ormai consueta fiera del Borgo Storico di Stupinigi si svolgerà in Viale Torino (chiusa al traffico) con proposte di eccellenza gastronomica. Una festa all'insegna di cibo, arte e agricoltura del Parco che consentirà ai partecipanti di apprezzare questo splendido Borgo. Organizza "Ass. Stupinigi è …” .

Per ulteriori info: www.comune.nichelino.to.it