Teatro Regio, la programmazione dal 13 al 19 settembre 2010

Di seguito la programmazione del Teatro Regio dal 13 al 19 settembre 2019

MITO SETTEMBRE MUSICA 1 • LA FILARMONICA DELLA SCALA DIRETTA DA MYUNG-WHUN CHUNG E LA FILARMONICA DI SAN PIETROBURGO DIRETTA DA ION MARIN

Per la XIII edizione del Festival Internazionale della Musica MITO Settembre Musica, nella sede del Teatro Regio questa settimana sono in programma due concerti:

Venerdì 13 settembre ore 21 - Teatro Regio | BIGLIETTI ESAURITI

Russie | Filarmonica della Scala

Myung-Whun Chung direttore

Alexander Romanovsky pianoforte

Musiche di Sergej Rachmaninov (Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra) e Pëtr Il’ič Čajkovskij (Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 “Patetica”)

Domenica 15 settembre ore 21 - Teatro Regio

Nuove geografie | Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Ion Marin

Musiche di James MacMillan (Larghetto for Orchestra) e Gustav Mahler (Sinfonia n. 1 in re maggiore “Titano”)

La Biglietteria di MITO Settembre Musica, presso l’Urban Lab (piazza Palazzo di Città 8/F, Torino), è aperta tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18.30. Info: www.mitosettembremusica.it - Tel. 011.01124777.

MITO SETTEMBRE MUSICA 2 • LE VOCI BIANCHE DEL REGIO NELLA CHIESA DEL SANTO VOLTO E IL REGIO SEPTET AL TEATRO EDI DI MILANO

Domenica 15 settembre alle ore 17, nell’ambito della sezione “Mito per la Città”, concerto Douce France nella Chiesa del Santo Volto (via Val della Torre 11 a Torino). Claudio Fenoglio dirige il Coro di voci bianche del Regio e del Conservatorio “G. Verdi” e il Coro e Orchestra dell’Accademia Stefano Tempia. In programma, musiche di Gabriel Fauré e Maurice Duruflé. L’ingresso è libero e gratuito.

Lunedì 16 settembre ore 21 al Teatro Edi di Milano (via Barona 51), il Regio Septet, formato da sette Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio, esegue musiche di Gioachino Rossini (Ouverture da Il barbiere di Siviglia) e di Ludwig van Beethoven (Settimino in mi bemolle maggiore). Ingresso € 3.

IL REGIO IN PIEMONTE • GLI AMERICAN GRAFFITI AL TEATRO SOCIALE DI ALBA E IL QUARTETTO DEL TEATRO REGIO AL CASTELLO DI VINOVO

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti proposti da Artisti del Teatro Regio Torino, il gruppo American Graffiti si esibisce alle ore 18.30 di sabato 14 settembre nella Sala storica del Teatro Sociale di Alba (CN) nel concerto-spettacolo anni ’50: Smoke Gets in Your Eyes (ingresso libero; info - Tel. 0173.292470 e 0173.292471). Giovedì 19 settembre ore 21 a Vinovo (TO), al Castello Della Rovere, il Quartetto del Teatro Regio di Torino esegue pagine di Franz Joseph Haydn e Aleksandr Borodin (posti a € 10; info: Amici del Castello - Tel. 338.2313951).

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 13, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 14 settembre sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Le visite del sabato questa settimana non sono previste.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

Abbonarsi al Teatro Regio conviene sempre di più: a seconda dell’abbonamento scelto, si possono ottenere sconti fino al 24%, con picchi del 46% per l’abbonamento Giovani Under 30 e del 65% per l’abbonamento al Turno A Under 30. Quella di quest’anno è una delle Stagioni d’Opera e di Balletto tra le più ricche e articolate di sempre, con ben 17 titoli: dalla tradizione francese al grande repertorio italiano, daI melodramma giocoso alla musica sacra, dal balletto al musical. Scoprila sul nuovo sito del Teatro Regio: www.teatroregio.torino.it.

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2019-2020 | 1 • ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO A 11 SPETTACOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE

È in corso alla Biglietteria del Regio la vendita dei nuovi abbonamenti a 11 spettacoli (Turni A - B - C - D - F e Turno A Under 16).

Gli abbonamenti si possono acquistare anche sul sito web del Teatro Regio, da quest’anno senza più alcun costo aggiuntivo.

CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2019-2020 | 2 • ABBONAMENTI SPECIALI A 4 SPETTACOLI

Da sabato 7 settembre alla Biglietteria del Regio sono in vendita gli abbonamenti Speciali a 4 spettacoli (Turni M - P - Q - R - S - Z) CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 2019-2020 | 3 • ACQUISTA UN ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI. ABBONAMENTI GIOVANI PER GLI UNDER 30

Sabato 7 settembre inizia anche la vendita degli abbonamenti 6 Matinée a 6 spettacoli e degli abbonamenti Giovani (1 e 2) a 3 spettacoli, riservati agli Under 30.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER 6 TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE

È in corso la vendita dei biglietti per tutte le recite de I pescatori di perle, Tosca e Roberto Bolle and Friends e per le seguenti recite: La bisbetica domata (8 novembre ore 14.30 e sabato 9 novembre ore 20), Carmen (13, 19 e 20 dicembre), Il matrimonio segreto (17, 22 e 24 gennaio). I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

I biglietti per tutte le recite de La bisbetica domata, Fuego, Carmen, Il matrimonio segreto, Violanta, Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale,

Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady, saranno in vendita da sabato 5 ottobre.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • “IL MATRIMONIO SEGRETO” DI DOMENICO CIMAROSA SOSTITUISCE “IL FLAUTO MAGICO”

Cambiamento di programma nella Stagione d’Opera e di Balletto: diversamente da quanto annunciato, a gennaio andrà in scena IL MATRIMONIO SEGRETO di Domenico Cimarosa e non Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Pier Luigi Pizzi firma la regia, le scene e i costumi del capolavoro assoluto di Cimarosa, nel raffinato e contemporaneo allestimento che ha debuttato quest’estate al Festival della Valle d’Itria, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica. Le date delle recite sono invariate: 15, 17, 18, 22 e 24 gennaio 2020.

Nel caso non si voglia approfittare dell’occasione di assistere a Il matrimonio segreto, il Teatro Regio propone il rimborso per coloro i quali hanno acquistato il biglietto, rimborso che potrà avvenire esclusivamente alla Biglietteria del Teatro a partire da martedì 17 settembre e fino alla data dello spettacolo precedentemente acquistato. Tutti coloro i quali vorranno invece assistere al Matrimonio segreto, dovranno solo confermare la propria presenza alla Biglietteria ai numeri 011.8815.241/242 o alla mail biglietteria@teatroregio.torino.it. Non è invece previsto il rimborso per i possessori dell’Abbonamento ai turni M o R. Per ulteriori informazioni: www.teatroregio.torino.it.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario di apertura

da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16