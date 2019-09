Tav, Frediani (M5S): "La Regione smonta la favola del Frejus non sicuro"

"Si smontano le favole pre elettorali della lobby Si Tav", dichiara Francesca Frediani, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"Oggi in commissione, rispondendo ad una mia domanda, l'assessore ai trasporti Gabusi ha candidamente ammesso di non avere notizie in merito alla presunta pericolosità del traforo del Frejus".